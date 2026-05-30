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投顧：台股不再是「台積一個人的武林」

聯合報／ 記者馬瑞璿朱漢崙陳儷方／台北報導

全球積極布建人工智慧（ＡＩ）基礎建設，台灣身在ＡＩ供應鏈核心，也帶動台灣這兩年經濟表現。企業大佬普遍看好台灣今年經濟成長表現，台股大盤也因為電子股堅實的基本面，再創歷史新高，五月最後一個交易日，台股以大漲一○九六點、四萬四七三二點作收，成交量飆新高來到一兆八一六四億元，改寫天量紀錄。

國泰金控總經理李長庚指出，全世界成長最快的是ＡＩ、半導體，美國是源頭，而在美國之外，只有日本、南韓、台灣這三國家可吃到ＡＩ狂潮商機，未來，仍需觀察美國主要大公司的資本支出是否持續成長，只要源頭未停，台灣出口成長一定會續佳。

至於美國聯準會後續的利率決策，他認為，基本通膨仍會維持一定時間，只要沒有失控，就不會對市場造成衝擊，目前看來影響有限。

身為ＡＩ重要供應鏈，今年以來，台灣、南韓股市都呈大漲走勢。台灣大董事長蔡明忠比較台灣、南韓股市差異，「台灣很多人都說，股市大漲，大家沒有雨露均沾。韓國股票市場也一樣大漲，但它更沒有雨露均沾，三支股票帶動整個市場成長。」

蔡明忠說，政府也已看到這個現象，也怕財富分配更不平均，低薪、高房價已是長年問題。也因此，賴清德總統宣布○至十八歲成長津貼，來解決生育低的問題。

台股昨挾ＭＳＣＩ調高台股權重生效利多，不僅台股創新高，上市加上ＯＴＣ櫃買市場總成交量高達二點二兆元。

富邦投顧董事長陳奕光預期，台股未來將進入三大行情，分別是大漲、大跌、大震盪，這三大行情未來將成為新常態。

他說，今年一至五月，台股平均月漲三一五三點，總計上漲一萬五七六八點，就在昨天，台股震盪一千七百點之後，今天創下新高。

分析台股結構，陳奕光指出，台股結構已有改善，不再只有「拉積盤」，昨日台股大盤扣除台積電後，指數仍達兩萬五九六三點，顯示台股不再是台積電一個人的武林，市場上漲動能已擴散至其他個股。

台積 台股 國泰金控 蔡明忠 韓股

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