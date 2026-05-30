AI商機暗藏風險…恐成台灣經濟兩面刃

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
主計總處上修今年經濟成長率預測至百分之九點六四，不過，學者提醒，台灣經濟高度成長隱藏多項風險。記者林俊良／攝影
主計總處上修今年經濟成長率預測至百分之九點六四，不過，學者提醒，台灣經濟高度成長隱藏多項風險。記者林俊良／攝影

主計總處廿九日公布最新經濟成長率預測，二○二六年全年大幅上修至百分之九點六四，改寫十六年新高，物價指數ＣＰＩ年增率百分之一點九三，維持在通膨警戒線之下。不過，經濟學家提醒，台灣經濟高度成長隱藏多項風險，包括人工智慧（ＡＩ）終端需求受消費緊縮而弱化，以及台灣半導體投資量能因改赴美投資而減弱，恐將衝擊台灣未來三至五年的經濟成長動能。

中央大學教授吳大任分析，主計總處此次大幅上修經濟成長率，主要建立在ＡＩ產品出口暢旺的基礎上，出口預測大幅成長成為支撐ＧＤＰ（國內生產毛額）的重要關鍵；不過，台灣出口與美國經濟情勢高度連動，若美伊戰爭持續升溫，推升美國通膨與利率壓力，恐影響美國企業的ＡＩ投資意願。

美國投入中東戰場，也對其國內經濟情勢帶來壓力。吳大任指出，這場戰爭已讓美國三月ＣＰＩ年增率來到百分之三點二，四月進一步升至百分之三點八，五月數字尚未公布但很可能超過百分之四，通膨壓力升高。

吳大任指出，雖然目前美國的ＡＩ投資非常熱絡，資本支出持續增加，但若未來利息成本居高不下、甚至進一步走升，對企業投資將造成壓力。

他指出，利率與通膨雙重壓力，可能導致美國消費收斂、企業縮減營運規模，甚至裁員，進一步形成惡性循環，增加停滯性通膨風險。由於台灣經濟成長高度仰賴出口，而出口又與美國經濟及消費表現高度連動，因此美國景氣的變化，將直接牽動台灣經濟成長。

赴美投資 排擠效應

除外需風險外，吳大任也指出另一項隱憂，即半導體供應鏈赴美投資，將對台灣民間投資產生排擠效應。他表示，企業每年資本支出規模有限，但美國要求台灣半導體供應鏈赴美投資，將壓縮原本留在台灣的投資規模，過去幾年，民間投資成長主要來自半導體供應鏈，如今投資量能轉向美國，對台灣民間投資影響相當大。

吳大任憂心，赴美投資影響的不只是今年的ＧＤＰ，對未來三至五年台灣經濟成長都會帶來衝擊。政府須正視對台灣經濟成長的衝擊程度，而非避談或忽視。

除出口與投資外，內需消費同樣存在隱憂。吳大任指出，去年來台旅客約八百萬人次，但國人出國旅遊超過一千八百萬人次，顯示國內消費力有相當部分流向海外，若情況未改善，將不利於台灣內需與服務業發展。

至於物價表現，儘管國際油價因中東戰事一度飆漲至上百美元，但今年ＣＰＩ年增率預測數仍維持通膨警戒線以下，吳大任認為，今年前四月台灣氣候相對穩定，蔬果供應順暢，國際油價雖飆漲，但國內油價凍漲，且四月電價也未調整，加上國際油價近日已回落，均有助抑制整體物價漲勢，因此全年ＣＰＩ仍有機會控制在百分之二以下。

通膨 半導體 中央大學 AI

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