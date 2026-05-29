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輝達變電所採地下化 北市府：非臨時啟動

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

外界關注輝達（NVIDIA）總部落腳北士科後的供電問題，台北市長蔣萬安昨（29）日在議會市政總質詢時表示，市府支持輝達進駐台北，也認同產業對穩定電力的需求，但北市府始終堅持文林變電所必須依都市計畫規定採地下化設計，相關討論早已進行超過一年，並非因輝達宣布落腳台北才臨時啟動。

蔣萬安指出，輝達執行長黃仁勳曾多次公開表達，希望台灣能提供充足電力，以因應AI產業未來發展需求，黃仁勳只是誠實反映產業界的聲音，各界不應過度解讀或扭曲其發言。

針對文林變電所爭議，蔣萬安強調，外界盛傳「因為黃仁勳來了才急著開會討論變電所」的說法並非事實，台電早在2025年5月首次發文提案，6月正式提出文林變電所興建申請後，市府便與台電展開密集協調，並持續聚焦在永久變電所的規劃方向。

他表示，早在2009、2010年的都市計畫中，就已明確規劃該處作為變電設施用地，且要求採地下化設計，基於居民安全、對地方的承諾，以及未來北投地區長期用電需求考量，始終要求台電依照都市計畫規定辦理。

蔣萬安說，雖然都市計畫已明文規定地下化，但台電最初仍提出地上型方案，市府認為不符合都市計畫規範，也不符地方居民期待，因此無法接受，並要求台電調整方案，經過多次協調後，台電已於今年5月27日正式同意改採地下型變電所設計。

蔣萬安重申，市府早已預先規劃未來用電需求，相關討論並非近期才開始。如今台電接受地下化方案，市府樂見其成，也期待未來能提供穩定且充足的電力，支援產業發展及國際科技企業進駐台北。

輝達 黃仁勳 北士科

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