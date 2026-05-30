黃仁勳背板股 臻鼎、可成入列

輝達（NVIDIA）昨（29）日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」活動，亮點是最新「黃仁勳背板供應鏈」。新入列成員中，臻鼎（4958）是業界眾所皆知的輝達鏈成員，惟過去輝達不曾公開揭露；可成則是正港「新背板概念股」，透露轉型收到成效，最讓業界驚艷。

可成入列輝達生態系之後，初期供應機構件、功能件等品項，下半年將顯著貢獻業績，估2026年AI相關業務比重將占整體營收逾二成，由於AI產品毛利優於可成傳統消費性應用，將為獲利加分。

可成指出，隨著AI基礎設施朝向更高功率密度、液冷架構與rack-scale（機架規模）部署發展，將先進系統設計轉化為可靠、易維修且具備量產性的產品，已成為供應鏈競逐的關鍵。憑藉多年精密製造經驗與結構設計專業，透過高可靠度表面處理技術，全力支持下一代AI基礎設施發展。

可成董事長洪水樹強調，預估三年內AI伺服器業務營收比重有機會超越筆電。法人估計，在AI與非筆電產品雙引擎帶動下，可成今年非筆電營收比重高於三成，高毛利獲利結構有望大幅改善。

輝達執行長黃仁勳表示，為了迎接全新的Vera Rubin晶片架構，總共動用生態系中150家合作夥伴公司，輝達在台灣建造AI超級電腦的產能將倍增。

黃仁勳重申，下半年會非常忙，明年將會忙到不可思議。他要大家想像，輝達今年成長近100%，明年還會再成長同樣幅度，最終結果會如何還要再看，但明年肯定會是「非常、非常龐大的一年」。

談到ABF載板、記憶體等關鍵零組件短缺，黃仁勳表示，供應鏈與供給問題永遠不會真正解決，「因為我們的需求實在太大了」。

輝達昨天活動揭曉台灣供應鏈，包含雙鴻、奇鋐、貿聯-KY、可成、勤誠、振發、台達、台光電、光寶、台郡、富世達、鴻海、健策、川湖、良維、嘉澤、南俊國際、泰碩、台積電、欣興及臻鼎等。