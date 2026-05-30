聽新聞
0:00 / 0:00

廣達看旺後市 海外擴產

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

廣達（2382）昨（29）日舉辦股東會，董事長林百里、副董事長梁次震同聲高喊AI需求強勁。梁次震預言，AI市場到2030年前都將維持成長趨勢。

林百里表示，今年AI需求非常強，在美國、墨西哥、泰國等地持續擴大生產規模，以滿足客戶需求。

林百里強調，擴產不代表就直接轉換成營收，要做出產品賣給客戶，貢獻營收才算數。廣達一直以來都相對保守，成功實現的事情才會跟股東報告，這是公司維持已久的文化，未來團隊仍會盡力而為，讓公司持續成長。

梁次震表示，AI伺服器市場就如同「上樓梯」，一腳接著一腳，自然地成長上去，直到2030年前，都會維持這個趨勢。

梁次震指出，隨著推論需求逐步增加，以及代理型AI（Agentic AI）愈發成熟，將帶動通用伺服器需求跟著上升，供應將變得更加緊俏。而推論能力上升又會引發更多應用被開發，並進入市場被用戶所使用，就將帶動下一輪的推論能力及算力需求提升。

梁次震預期，未來幾年AI伺服器和通用伺服器將會呈現輪動性成長，各領風騷。他並預告，輝達執行長黃仁勳下周一（6月1日）的GTC Taipei大會專講，「可能會有一些新的驚喜出現」。

至於AI眼鏡，梁次震表示，廣達已投入相關領域多年，為了將智慧眼鏡做得更輕薄短小，廣達及各大廠都在努力研發改進，技術能力正不斷提升。

廣達 林百里 伺服器

延伸閱讀

廣達股東會／林百里：AI需求十分強勁 成長動能看到2030年

兆元宴話題「詞元就是生意」 黃仁勳：台灣不可能不成長

世界先進產能滿載 喊漲價

大老闆們憂缺電 台電：年底四部燃氣機組上線、可再增520萬瓩

相關新聞

需求擴大！蔡明介：AI產業鏈結構性供需失衡

聯發科昨日召開股東會，董事長表示，人工智慧（ＡＩ）應用仍處於發展初期，從生成式ＡＩ到各類終端與雲端運算需求正快速擴大，帶動整體產業鏈升級與供應鏈結構調整。不過，在ＡＩ算力需求持續攀升、關鍵零組件供應吃緊之下，記憶體等元件價格大漲、交期拉長已成為產業新常態，蔡明介預告，不排除適度調整產品價格，以反映成本上升壓力。

黃仁勳：輝達與英特爾合作關係良好 期待雙方合作產品

輝達（NVIDIA）29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，媒體詢問輝達與英特爾（Intel）合作關係，對此，輝達執行長黃仁勳表示，我們把輝達的生態系與英特爾生態系結合在一起，共同打造產品，包括PC與資料中心，我們和他們的合作關係非常良好，我也對我們共同打造的產品感到非常期待。

鴻海第二成長曲線...三方向打造

鴻海董事長劉揚偉昨（29）日表示，AI之後，電動車、機器人與量子運算等將是持續布局的關鍵方向，其中，機器人將是AI從雲端走向邊緣裝置的重要載體；量子運算則有機會成為AI之後，下一個最具顛覆性的技術。

廣達看旺後市 海外擴產

廣達昨（29）日舉辦股東會，董事長林百里、副董事長梁次震同聲高喊AI需求強勁。梁次震預言，AI市場到2030年前都將維持成長趨勢。

聯發科產品不排除漲價 人工智慧浪潮讓多項關鍵零組件缺貨

聯發科昨（29）日召開股東會，董事長蔡明介表示，AI應用正在發展初期，從生成式AI到各類終端與雲端運算需求快速擴大中。考量AI算力需求激增使多項關鍵零組件缺貨又漲價，聯發科不排除適度調整產品價格。

聯發科牽緊輝達 攻生成式AI商機

聯發科昨（29）日於台北國際電腦展（COMPUTEX）展前論壇表示，與輝達合作已從車用領域延伸至AI運算平台與新世代終端裝置，結合輝達CUDA生態系與聯發科在邊緣運算、連網技術優勢，共同搶攻生成式AI商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。