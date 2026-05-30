廣達看旺後市 海外擴產

廣達（2382）昨（29）日舉辦股東會，董事長林百里、副董事長梁次震同聲高喊AI需求強勁。梁次震預言，AI市場到2030年前都將維持成長趨勢。

林百里表示，今年AI需求非常強，在美國、墨西哥、泰國等地持續擴大生產規模，以滿足客戶需求。

林百里強調，擴產不代表就直接轉換成營收，要做出產品賣給客戶，貢獻營收才算數。廣達一直以來都相對保守，成功實現的事情才會跟股東報告，這是公司維持已久的文化，未來團隊仍會盡力而為，讓公司持續成長。

梁次震表示，AI伺服器市場就如同「上樓梯」，一腳接著一腳，自然地成長上去，直到2030年前，都會維持這個趨勢。

梁次震指出，隨著推論需求逐步增加，以及代理型AI（Agentic AI）愈發成熟，將帶動通用伺服器需求跟著上升，供應將變得更加緊俏。而推論能力上升又會引發更多應用被開發，並進入市場被用戶所使用，就將帶動下一輪的推論能力及算力需求提升。

梁次震預期，未來幾年AI伺服器和通用伺服器將會呈現輪動性成長，各領風騷。他並預告，輝達執行長黃仁勳下周一（6月1日）的GTC Taipei大會專講，「可能會有一些新的驚喜出現」。

至於AI眼鏡，梁次震表示，廣達已投入相關領域多年，為了將智慧眼鏡做得更輕薄短小，廣達及各大廠都在努力研發改進，技術能力正不斷提升。