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聯發科牽緊輝達 攻生成式AI商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯發科（2454）昨（29）日於台北國際電腦展（COMPUTEX）展前論壇表示，與輝達合作已從車用領域延伸至AI運算平台與新世代終端裝置，結合輝達CUDA生態系與聯發科在邊緣運算、連網技術優勢，共同搶攻生成式AI商機。

聯發科總經理暨營運長陳冠州、執行副總經理顧大為昨日出席電腦展展前論壇，釋出以上訊息。顧大為說，聯發科與英特爾一直維持密切合作關係，雙方合作將依照客戶需求、產品規畫及市場機會持續推進。

先進封裝技術方面，顧大為強調，相關技術並非全新概念，而是英特爾多年來持續投入並累積的重要能力，聯發科以開放態度評估各種合作可能性。

陳冠州指出，AI已成為推動半導體產業升級的重要動能，聯發科近年持續強化從邊緣到雲端的完整布局，而與輝達的合作正是其中重要一環。

輝達 英特爾 聯發科

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