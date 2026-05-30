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鴻海第二成長曲線...三方向打造

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（29）日表示，AI之後，電動車、機器人與量子運算等將是持續布局的關鍵方向，其中，機器人將是AI從雲端走向邊緣裝置的重要載體；量子運算則有機會成為AI之後，下一個最具顛覆性的技術。

劉揚偉回應股東提出的「第二成長曲線」。他說，包括電動車與機器人等，現在已經看到很多產品都出來了，而且會愈來愈厲害，例如機器人。他展示夏普最近推出的AI療癒機器人「Poketomo 口袋同萌」，就像過去的電子雞一樣，與機器人玩愈多它就愈成熟，與它講話、拍照，它會做紀錄，會聽到、看到外界的事情，並做整理分析，這是下一個可能重要的成長曲線。

他提到，AI邊緣裝置、機器人與電動車等，都是鴻海下一個成長曲線，相對看好電動車會比較快發展起來。

劉揚偉說，AI搭配機器人並不是要取代人，而是讓人可以專注在人類更擅長的工作，包括創造、判斷、說故事，以及其他高附加價值任務。

鴻海 劉揚偉 夏普

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