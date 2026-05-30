聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科產品不排除漲價 人工智慧浪潮讓多項關鍵零組件缺貨

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
聯發科29日召開股東會，董事長蔡明介表示，AI應用正在發展初期，從生成式AI到各類終端與雲端運算需求快速擴大中。
聯發科29日召開股東會，董事長蔡明介表示，AI應用正在發展初期，從生成式AI到各類終端與雲端運算需求快速擴大中。

聯發科（2454）昨（29）日召開股東會，董事長蔡明介表示，AI應用正在發展初期，從生成式AI到各類終端與雲端運算需求快速擴大中。考量AI算力需求激增使多項關鍵零組件缺貨又漲價，聯發科不排除適度調整產品價格。

蔡明介指出，面對AI浪潮，聯發科已完成從邊緣運算（Edge）到雲端（Cloud）布局，看好將迎來龐大成長機會，尤其AI應用正從智慧手機、PC、穿戴裝置擴展至汽車、資料中心甚至衛星通訊等領域，推動新一波半導體需求成長。

蔡明介認為，AI快速發展，帶動全球供應鏈技術升級與產能重新配置，在先進製程、先進封裝及高階記憶體等關鍵資源供給有限下，產業鏈正面臨結構性供需失衡，零組件價格上漲已不再只是短期現象，而是長期調整趨勢。

蔡明介說，面對成本壓力，聯發科將透過產品組合優化、供應鏈合作及價格策略調整等方式因應，以維持競爭力與獲利能力。

近期傳出三星晶圓代工積極爭取聯發科投片，引發外界關注。聯發科執行長蔡力行在股東會重申，台積電一直是聯發科最重要且長期合作的晶圓代工夥伴，雙方合作關係緊密且持續深化。

蔡力行說，AI資料中心需求正高速成長，各類終端裝置也加速導入AI技術，帶動高效能運算與高速連網需求持續提升，聯發科在邊緣運算與雲端運算市場均處於有利位置。

為掌握下一波AI商機，聯發科將持續與台積電合作推進先進製程與先進封裝技術，並加大投資高速400G SerDes、Die-to-Die Interconnect、3.5D先進封裝平台、高頻寬記憶體（HBM）及整合式電壓調節模組（IVR）等關鍵技術。

蔡明介 聯發科 汽車

延伸閱讀

聯發科：台積電仍是最重要策略夥伴 合作已從DTCO升級至STCO

聯發科蔡力行澄清轉單三星 強調與台積電關係緊密

世界先進產能滿載 喊漲價

股價過熱？聯發科顧大為：關鍵不在短線股價 而應聚焦三大指標

相關新聞

需求擴大！蔡明介：AI產業鏈結構性供需失衡

聯發科昨日召開股東會，董事長表示，人工智慧（ＡＩ）應用仍處於發展初期，從生成式ＡＩ到各類終端與雲端運算需求正快速擴大，帶動整體產業鏈升級與供應鏈結構調整。不過，在ＡＩ算力需求持續攀升、關鍵零組件供應吃緊之下，記憶體等元件價格大漲、交期拉長已成為產業新常態，蔡明介預告，不排除適度調整產品價格，以反映成本上升壓力。

黃仁勳：輝達與英特爾合作關係良好 期待雙方合作產品

輝達（NVIDIA）29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，媒體詢問輝達與英特爾（Intel）合作關係，對此，輝達執行長黃仁勳表示，我們把輝達的生態系與英特爾生態系結合在一起，共同打造產品，包括PC與資料中心，我們和他們的合作關係非常良好，我也對我們共同打造的產品感到非常期待。

鴻海第二成長曲線...三方向打造

鴻海董事長劉揚偉昨（29）日表示，AI之後，電動車、機器人與量子運算等將是持續布局的關鍵方向，其中，機器人將是AI從雲端走向邊緣裝置的重要載體；量子運算則有機會成為AI之後，下一個最具顛覆性的技術。

廣達看旺後市 海外擴產

廣達昨（29）日舉辦股東會，董事長林百里、副董事長梁次震同聲高喊AI需求強勁。梁次震預言，AI市場到2030年前都將維持成長趨勢。

聯發科產品不排除漲價 人工智慧浪潮讓多項關鍵零組件缺貨

聯發科昨（29）日召開股東會，董事長蔡明介表示，AI應用正在發展初期，從生成式AI到各類終端與雲端運算需求快速擴大中。考量AI算力需求激增使多項關鍵零組件缺貨又漲價，聯發科不排除適度調整產品價格。

聯發科牽緊輝達 攻生成式AI商機

聯發科昨（29）日於台北國際電腦展（COMPUTEX）展前論壇表示，與輝達合作已從車用領域延伸至AI運算平台與新世代終端裝置，結合輝達CUDA生態系與聯發科在邊緣運算、連網技術優勢，共同搶攻生成式AI商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。