聯發科產品不排除漲價 人工智慧浪潮讓多項關鍵零組件缺貨

聯發科（2454）昨（29）日召開股東會，董事長蔡明介表示，AI應用正在發展初期，從生成式AI到各類終端與雲端運算需求快速擴大中。考量AI算力需求激增使多項關鍵零組件缺貨又漲價，聯發科不排除適度調整產品價格。

蔡明介指出，面對AI浪潮，聯發科已完成從邊緣運算（Edge）到雲端（Cloud）布局，看好將迎來龐大成長機會，尤其AI應用正從智慧手機、PC、穿戴裝置擴展至汽車、資料中心甚至衛星通訊等領域，推動新一波半導體需求成長。

蔡明介認為，AI快速發展，帶動全球供應鏈技術升級與產能重新配置，在先進製程、先進封裝及高階記憶體等關鍵資源供給有限下，產業鏈正面臨結構性供需失衡，零組件價格上漲已不再只是短期現象，而是長期調整趨勢。

蔡明介說，面對成本壓力，聯發科將透過產品組合優化、供應鏈合作及價格策略調整等方式因應，以維持競爭力與獲利能力。

近期傳出三星晶圓代工積極爭取聯發科投片，引發外界關注。聯發科執行長蔡力行在股東會重申，台積電一直是聯發科最重要且長期合作的晶圓代工夥伴，雙方合作關係緊密且持續深化。

蔡力行說，AI資料中心需求正高速成長，各類終端裝置也加速導入AI技術，帶動高效能運算與高速連網需求持續提升，聯發科在邊緣運算與雲端運算市場均處於有利位置。

為掌握下一波AI商機，聯發科將持續與台積電合作推進先進製程與先進封裝技術，並加大投資高速400G SerDes、Die-to-Die Interconnect、3.5D先進封裝平台、高頻寬記憶體（HBM）及整合式電壓調節模組（IVR）等關鍵技術。