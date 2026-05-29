AI應用帶動PCB結構升級 臻鼎董座揭示未來五年公司營運將加速成長

PCB大廠臻鼎今（29）日召開2026年股東常會。臻鼎董事長沈慶芳於會中表示，人工智慧（AI）快速發展，正為電子產業帶來結構性變革，也為PCB產業創造千載難逢的成長契機。

沈慶芳表示，2026 年全球PCB產值預計將年增12.5%至956億美元，2025年至2030年的年均複合成長率可望達 7.7%，市場規模將突破1230億美元。

他強調，臻鼎受惠於AI相關應用需求持續擴張，去年合併營收再創歷史新高；他有信心憑藉公司在高階產品、關鍵製程與全球產能布局上的長期耕耘，臻鼎目標未來五年營收成長優於產業平均水準，並將同步提升獲利表現。

沈慶芳進一步說，AI發展正推動PCB角色由傳統訊號連接，進一步升級為高效能運算與系統整合的重要載體。面對此一趨勢，臻鼎已建立橫跨「雲、管、端」的全方位產品與製程能力，並將於2026年迎來「雲」與「管」兩大應用領域的高速成長。

為掌握AI發展對載板龐大需求商機，沈慶芳說，臻鼎目前正處於成立以來規模最大的產能擴充階段，這不僅是為了滿足客戶訂單成長，更是為了建構高度韌性、具備區域彈性與高階製程能力的全球生產體系。

其中，淮安科技城HD園區已於今年4月正式動土，將新建HDI/MSAP與HLC廠，完工後淮安科技城四座園區總廠房數將達23座，目標打造全球規模最大、技術最先進的PCB生產基地。

泰國廠區將成為服務全球客戶及強化供應鏈韌性的關鍵基地，一廠量產爬坡順利，二廠規劃於2027年進入量產，三廠、五廠及機械鑽孔中心亦同步建置中；高雄AI園區則聚焦高階ABF載板與高階PCB產能，定位為先進製程與高階產品的重要據點。隨著淮安、泰國與高雄等高階產能陸續到位，臻鼎將進一步強化全球供應彈性與客戶服務能力，支撐未來營運規模與產品組合持續升級。