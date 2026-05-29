快訊

韓流天王GD搭專機抵達高雄 親切向歌迷揮手致意

美股早盤／國際油價下跌、三大指數齊揚0.4% 戴爾股價暴漲32%

財星公布最具影響力商界女性 蘇姿丰奪第三…台灣僅「她」上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

兆捷銅鑼新廠量產在即 高階電子特氣進入收成期

中央社／ 台北29日電

半導體特殊氣體供應商兆捷科技今天表示，自製電子植入氣體已陸續完成一級客戶高階製程廠認證，預計第4季將導入量產，自製薄膜沉積氣體也已成功通過一級客戶認證，預計今年下半年將可擴大營收貢獻。

兆捷科技今天召開股東常會，順利完成董事全面改選，並推舉前南亞科總經理高啓全續任董事長，施振榮兒子施宣麟也當選董事。

兆捷指出，隨著銅鑼新廠1期與2期陸續完工，公司邁入「多項新產品陸續完成認證與量產導入」關鍵階段。銅鑼廠未來將建構台灣唯二的氟系清潔氣體分裝產線，並具備全球單一廠區最大佈植氣體產能，將可快速回應半導體與面板先進製程對高階電子特氣的強勁需求，顯著提升供應能力與市場競爭優勢。

兆捷說明，已完成薄膜沉積氣體、雷射氣體、電子植入氣體及清潔蝕刻氣體4大產品線布局，具備高度技術自主與自製能力，並建立進入門檻極高的競爭優勢。隨著半導體先進製程持續推進，在地供應鏈需求提升，將持續擴大高階電子特氣供應版圖。

南亞科 施振榮 半導體

延伸閱讀

兆捷董監改選 高啟全續任董事長

南亞股東會／董座吳嘉昭：電子相關產業加持 第2季獲利仍可大幅增加

國喬現增50億 進軍氫氣

台積電推再生電子級二氧化碳 打造綠色低碳供應鏈

相關新聞

黃仁勳：輝達與英特爾合作關係良好 期待雙方合作產品

輝達（NVIDIA）29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，媒體詢問輝達與英特爾（Intel）合作關係，對此，輝達執行長黃仁勳表示，我們把輝達的生態系與英特爾生態系結合在一起，共同打造產品，包括PC與資料中心，我們和他們的合作關係非常良好，我也對我們共同打造的產品感到非常期待。

台積電推再生電子級二氧化碳 打造綠色低碳供應鏈

台積電（2330）29日更新ESG電子報提到，攜手雙氧水供應商，透過碳捕捉技術回收生產尾氣，純化生成符合半導體製程標準的再生電子級二氧化碳，民國115年5月已導入晶圓十四B廠，預計年減碳約1,200公噸，深化循環經濟價值，打造綠色低碳供應鏈。

穎崴高雄仁武新廠動土 2028年量產 厚植台灣先進測試能量

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技今（29）日於仁武產業園區舉行新廠動土典禮，攜手日月光投控與竑騰科技共同投資，打造高階半導體封裝測試服務產業園區。此新建廠房斥資34.9億元，預估創造逾千名就業機會，以及總產值約1773億元。

網友瘋狂提問洗版中！Threads整合Meta AI功能在台灣測試上線

滑Threads看到熱門話題想跟上，但又懶得跳出App搜尋？Threads近期開始在台灣測試Meta AI整合功能，只要在串文或回覆中標註@meta.ai，就可以即時獲得AI回應，讓大家直接掌握熱門話題的背景脈絡、新聞懶人包、當紅電影推薦，不需要切換應用程式即可直接在Threads裡搞懂。許多網友在Threads看到Meta AI上線，已經出現各種創意發問洗版。

省電達50%！富采旗下主流電子AC1®智通網 導入康達盛通北投公館門市

在經濟部能源署專案支持下，富采控股（3714）旗下主流電子開發的「AC1®智通網」系統，日前成功導入康達盛通生活事業（原家樂福）北投公館門市，打造零售通路節能示範案例。根據實測結果顯示，該門市整體照明用電節省超過30%，離峰期間的節能效益更高達50%，成功展現電力物聯網技術在商業空間節能管理的實際成效。

雙鴻Computex秀液冷新戰力 董座林育申：液冷已成AI標配

台北國際電腦展Computex 2026即將於6月2日登場，散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申29日指出，面對AI產業高耗能、高散熱挑戰，散熱技術已由氣冷全面轉向液冷，液冷不再是選配，而是不可或缺的標配。雙鴻今年以「Beyond Cooling, Beyond Energy」為主題，展出涵蓋伺服器、筆電、VGA等全方位氣冷與液冷完整方案，宣示從過去的氣冷模組製造商，正式躍進為液冷整機櫃系統解決方案商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。