兆捷銅鑼新廠量產在即 高階電子特氣進入收成期

半導體特殊氣體供應商兆捷科技今天表示，自製電子植入氣體已陸續完成一級客戶高階製程廠認證，預計第4季將導入量產，自製薄膜沉積氣體也已成功通過一級客戶認證，預計今年下半年將可擴大營收貢獻。

兆捷科技今天召開股東常會，順利完成董事全面改選，並推舉前南亞科總經理高啓全續任董事長，施振榮兒子施宣麟也當選董事。

兆捷指出，隨著銅鑼新廠1期與2期陸續完工，公司邁入「多項新產品陸續完成認證與量產導入」關鍵階段。銅鑼廠未來將建構台灣唯二的氟系清潔氣體分裝產線，並具備全球單一廠區最大佈植氣體產能，將可快速回應半導體與面板先進製程對高階電子特氣的強勁需求，顯著提升供應能力與市場競爭優勢。

兆捷說明，已完成薄膜沉積氣體、雷射氣體、電子植入氣體及清潔蝕刻氣體4大產品線布局，具備高度技術自主與自製能力，並建立進入門檻極高的競爭優勢。隨著半導體先進製程持續推進，在地供應鏈需求提升，將持續擴大高階電子特氣供應版圖。