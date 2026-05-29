兆捷董監改選 高啟全續任董事長

半導體特殊氣體供應商兆捷科技今日舉行2026年度股東常會，順利完成董事全面改選，並於會後董事會一致推選高啓全續任董事長，持續帶領公司深化先進製程材料布局，迎接新一波成長契機。

兆捷當選董事分別是高啓全、顧大成、盧森堡商BertramS.A.代表人楊雅慧、胡秋江、施宣麟；當選獨立董事有曾垂紀、孫世偉、陳春山、簡學仁。新任董事任期自2026年5月29日起至2029年5月28日止。

兆捷表示隨著銅鑼新廠一期與二期陸續完工，公司正式邁入「多項新產品陸續完成認證與量產導入」關鍵階段。兆捷表示，銅鑼廠未來將建構台灣唯二的氟系清潔氣體分裝產線，並具備全球單一廠區最大佈植氣體產能，將可快速回應半導體與面板先進製程對高階電子特氣的強勁需求，顯著提升供應能力與市場競爭優勢。

在產品進展方面，兆捷指出公司多項高階產品驗證持續傳出佳績。自製植入氣體已陸續完成一級客戶高階製程廠認證，進度符合預期，預計第四季將導入量產。自製薄膜沉積氣體亦已成功通過一級客戶認證，預計今年下半年將開始擴大營收貢獻。隨著產品陸續進入放量階段，這將成為未來營收與獲利成長的重要驅動力。

兆捷2025年合併營收7.09億元，年增43%，顯示先進製程電子特氣布局已逐步發酵。而2025年度稅後淨損為9574萬元、每股虧損2.7元，主要係因公司持續投入先進製程電子特殊氣體相關研發與產能布局、推動多項高階新產品及關鍵技術平台開發，加上部分產品仍處於客戶驗證與導入階段，尚未開始放量貢獻營收。

公司指出目前處於積極擴充產品線以及逐步擴大營收階段，隨著新產品完成驗證貢獻營收，產品結構可望持續優化，毛利率與獲利能力亦將隨規模放大而顯著提升。

兆捷進一步表示，公司已完成薄膜沉積氣體、雷射氣體、電子植入氣體及清潔蝕刻氣體四大產品線布局，具備高度技術自主與自製能力，並建立進入門檻極高的競爭優勢。隨著半導體先進製程持續推進與在地供應鏈需求提升，公司將持續擴大高階電子特氣供應版圖，鞏固關鍵材料供應商地位。