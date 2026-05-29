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黃仁勳：輝達與英特爾合作關係良好 期待雙方合作產品
輝達（NVIDIA）29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，媒體詢問輝達與英特爾（Intel）合作關係，對此，輝達執行長黃仁勳表示，我們把輝達的生態系與英特爾生態系結合在一起，共同打造產品，包括PC與資料中心，我們和他們的合作關係非常良好，我也對我們共同打造的產品感到非常期待。
針對與英特爾合作關係，黃仁勳回應，我們和英特爾的合作非常好，因為他們打造了x86 CPU，也擁有非常強大的生態系。因此，我們把輝達的生態系與英特爾生態系結合在一起，共同打造產品，包括PC產品與資料中心產品。
黃仁勳指出，所以我們和他們的合作關係非常良好，我也對我們共同打造的產品感到非常期待，而且雙方管理團隊合作得非常順利。
他說，我們與邁威爾（Marvell）也有很好的合作。他們負責打造客製化晶片，而我們則建構所有NVLink與Spectrum-X周邊的網路與相關技術，所以我們在那方面的合作也非常成功。
此外，黃仁勳表示，為了迎接全新的Vera Rubin晶片架構，我們在台灣建造AI超級電腦的產能將倍增。最重要的是，我們必須確保大家理解眼前的機會，也理解未來的挑戰，同時更要理解，我們正在邁向的是多麼驚人的巨大機會。
黃仁勳指出，接下來下半年會非常忙，而明年將會忙到不可思議。他說，想像一下，輝達今年成長了將近100%，而明年我們還會再成長同樣幅度。所以，最終結果會如何我們還要再看，但明年肯定會是非常、非常龐大的一年。
針對供應鏈零組件，如ABF載板或記憶體短缺問題，黃仁勳表示，供應鏈與供給問題永遠不會真正解決，因為我們的需求實在太大了，所以我們只能持續努力工作。
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