快訊

佛光山蘭陽別院傳爆炸聲！「牆壁龜裂、資料櫃震倒」疑飄瓦斯味 人員急疏散

工程師約會選拉麵店1句話被嫌「下流」 心理師點頭：真的母湯

擎天崗翻版？基隆國門廣場男女「野戰」 警方已鎖定當事人行蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳：輝達與英特爾合作關係良好 期待雙方合作產品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。(路透)
輝達執行長黃仁勳。(路透)

輝達（NVIDIA）29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，媒體詢問輝達與英特爾（Intel）合作關係，對此，輝達執行長黃仁勳表示，我們把輝達的生態系與英特爾生態系結合在一起，共同打造產品，包括PC與資料中心，我們和他們的合作關係非常良好，我也對我們共同打造的產品感到非常期待。

針對與英特爾合作關係，黃仁勳回應，我們和英特爾的合作非常好，因為他們打造了x86 CPU，也擁有非常強大的生態系。因此，我們把輝達的生態系與英特爾生態系結合在一起，共同打造產品，包括PC產品與資料中心產品。

黃仁勳指出，所以我們和他們的合作關係非常良好，我也對我們共同打造的產品感到非常期待，而且雙方管理團隊合作得非常順利。

他說，我們與邁威爾（Marvell）也有很好的合作。他們負責打造客製化晶片，而我們則建構所有NVLink與Spectrum-X周邊的網路與相關技術，所以我們在那方面的合作也非常成功。

此外，黃仁勳表示，為了迎接全新的Vera Rubin晶片架構，我們在台灣建造AI超級電腦的產能將倍增。最重要的是，我們必須確保大家理解眼前的機會，也理解未來的挑戰，同時更要理解，我們正在邁向的是多麼驚人的巨大機會。

黃仁勳指出，接下來下半年會非常忙，而明年將會忙到不可思議。他說，想像一下，輝達今年成長了將近100%，而明年我們還會再成長同樣幅度。所以，最終結果會如何我們還要再看，但明年肯定會是非常、非常龐大的一年。

針對供應鏈零組件，如ABF載板或記憶體短缺問題，黃仁勳表示，供應鏈與供給問題永遠不會真正解決，因為我們的需求實在太大了，所以我們只能持續努力工作。

黃仁勳 英特爾 輝達

延伸閱讀

輝達背板股新成員出列 黃仁勳：迎接Vera Rubin在台AI電腦產能將倍增

黃仁勳：Vera 將是台灣供應商史上最大規模產品 台鏈下半年會很忙

談華為半導體新突破 黃仁勳：台積電和台灣領先10年

輝達員工大會黃家三代都到了！黃仁勳談爸媽「最典型台灣父母」

相關新聞

聯發科蔡力行澄清轉單三星 強調與台積電關係緊密

南韓三星電子董事長李在鎔上周親自率隊拜訪聯發科副董事長暨執行長蔡力行，外傳主要是商討晶圓代工與記憶體合作，三星積極拉攏聯發科成為先進製程代工客戶。蔡力行今日主持聯發科股東會接受股東提問表示，聯發科與台積電合作關係緊密，台積電是長期持續緊密的代工夥伴，包括12奈米到7奈米、6奈米、5奈米、2奈米到1.4奈米，從先進封裝製程、先進光學封裝製程、甚至共同封裝光學（CPO），他強調，雙方緊密合作會一直維持下去，等於澄清聯發科轉單的說法。

傳攜手聯發科！馬斯克昔日「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球100％先進AI晶片都在台灣

馬斯克近日表示，全球先進AI晶片的製造幾乎全在台灣，並警告若台灣遭遇衝突，世界將失去先進AI晶片供應。他與聯發科可能展開合作，突顯台灣在科技競賽中的關鍵地位。

台積電推再生電子級二氧化碳 打造綠色低碳供應鏈

台積電（2330）29日更新ESG電子報提到，攜手雙氧水供應商，透過碳捕捉技術回收生產尾氣，純化生成符合半導體製程標準的再生電子級二氧化碳，民國115年5月已導入晶圓十四B廠，預計年減碳約1,200公噸，深化循環經濟價值，打造綠色低碳供應鏈。

黃仁勳：輝達與英特爾合作關係良好 期待雙方合作產品

輝達（NVIDIA）29日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」，媒體詢問輝達與英特爾（Intel）合作關係，對此，輝達執行長黃仁勳表示，我們把輝達的生態系與英特爾生態系結合在一起，共同打造產品，包括PC與資料中心，我們和他們的合作關係非常良好，我也對我們共同打造的產品感到非常期待。

穎崴高雄仁武新廠動土 2028年量產 厚植台灣先進測試能量

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技今（29）日於仁武產業園區舉行新廠動土典禮，攜手日月光投控與竑騰科技共同投資，打造高階半導體封裝測試服務產業園區。此新建廠房斥資34.9億元，預估創造逾千名就業機會，以及總產值約1773億元。

網友瘋狂提問洗版中！Threads整合Meta AI功能在台灣測試上線

滑Threads看到熱門話題想跟上，但又懶得跳出App搜尋？Threads近期開始在台灣測試Meta AI整合功能，只要在串文或回覆中標註@meta.ai，就可以即時獲得AI回應，讓大家直接掌握熱門話題的背景脈絡、新聞懶人包、當紅電影推薦，不需要切換應用程式即可直接在Threads裡搞懂。許多網友在Threads看到Meta AI上線，已經出現各種創意發問洗版。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。