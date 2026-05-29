蔡明忠：台灣大營收拚兆元 要當聰明敏捷的大象

台灣大哥大董事長蔡明忠今天表示，2025年台灣大營收近2000億元，「未來營收要朝兆元挑戰」，大概是現行規模的5倍，台灣大會努力成為「聰明敏捷的大象」。

台灣大哥大今天舉行115年股東會，由董事長蔡明忠主持，率領董事、總經理林之晨及經營團隊出席，說明營運績效，同時通過配發現金股利每股約4.8元，創2019年以來新高。

台灣大114年全年合併營收達新台幣1988億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）創下歷史新高，達431.7億元；稅後淨利創9年新高、每股盈餘（EPS）創7年新高，達4.77元。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，AI正在加速電信產業價值競爭，從基礎設施與連結服務提供者，走向支撐AI應用、企業升級與社會韌性的關鍵創造者。

面對股東提問對於電信笨水管的議題，蔡明忠表示，當然不希望被人家叫笨，目前台灣大頗具規模，但也還不到真正大象的規模，會持續努力成為「聰明敏捷的大象」。

蔡明忠表示，2025年台灣大營收近2000億元，要當兆元俱樂部，「應該是營收要先朝兆元來挑戰」，大概是現行規模的5倍，營收破兆後，市值才有機會挑戰兆元。

蔡明忠表示，雖然不知道要花多少年時間，但在新科技事業持續驅動下，為公司帶來很多想像，要有「登高山」的勇氣。

蔡明忠也提到好友廣達董事長林百里早幾年就看到AI的發展潛力，「當時我有聽沒有懂」，如今看到AI對全球帶來翻天覆地的革命性的改變，讓他對於自己及公司的未來充滿了更多的想像、更多的憧憬。

隨AI浪潮而來的龐大電力需求，已成為產業界關注的焦點，蔡明忠說，電力在台灣已變成政治議題，政府推動能源轉型，也害怕調整電價，尤其是民生用電，而影響「選票」，但政府應該勇敢面對現實；不敢講台灣會缺電，但無法逃避，必須正視能源及缺電風險的挑戰，電力是「重中之重」。