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網友瘋狂提問洗版中！Threads整合Meta AI功能在台灣測試上線

聯合報／ 記者陳立儀／台北即時報導
Threads整合Meta AI功能在台灣測試上線。圖／路透社
Threads整合Meta AI功能在台灣測試上線。圖／路透社

Threads看到熱門話題想跟上，但又懶得跳出App搜尋？Threads近期開始在台灣測試Meta AI整合功能，只要在串文或回覆中標註@meta.ai，就可以即時獲得AI回應，讓大家直接掌握熱門話題的背景脈絡、新聞懶人包、當紅電影推薦，不需要切換應用程式即可直接在Threads裡搞懂。許多網友在Threads看到Meta AI上線，已經出現各種創意發問洗版。

台灣Threads社群的話題討論非常即時，許多網友都習慣在Threads追蹤熱門趨勢與掌握第一手訊息。過去，若想了解特定主題的更多資訊，需要切換App或至網站搜尋，現在Meta開始在台灣測試將Meta AI的功能整合在Threads上，只要在貼文或回覆中@meta.ai並寫出問題，Meta AI就會直接加入對話，以公開回覆的方式為大家解惑。Meta AI由Meta旗下最新的Muse Spark模型的驅動，結合即時網路搜尋與引用來源，為網友提供相關資訊。

從棒球賽事、電影推薦、名人近況、流行音樂到國外旅遊，Meta AI什麼都能聊，像是「這個話題為什麼突然爆了？」、「這則新聞到底在講什麼？」、「最近有什麼好看的電影？」，Meta AI都會在串文中直接回覆，網友也可在同串串文中往下追問，Meta AI也將會在原始回應的框架下繼續以文字互動。

Meta AI在Threads上支援不同語言的回應，英文、中文皆可，Meta AI 將以提問者發問的語言回覆，除了繁體中文之外，也有台灣網友在測試時要求Meta AI在Threads以台語回應。

Meta AI在Threads上的回應功能目前還在初期測試中，即日起將會有更多台灣網友開始體驗到這項功能。Meta AI的回應由AI生成，部分相關資訊仍須進一步查證與確認，可能不完全準確或完整；且Meta AI的回應均受Meta《社群守則》與《服務條款》規範，內建安全過濾機制。若發現不適宜的Meta AI回應，也可以直接檢舉。

此外，在Threads上問@meta.ai的問題和Meta AI的回應都是公開的，所有人都看得到，標註之前記得留意。近期大量台灣網友，以各類創意與趣味問題，想「考倒」Meta AI，使得@meta.ai的互動在平台上高頻率出現，若網友不想在動態看到Meta AI回覆的話，也有幾個選擇，包含將@meta.ai設為靜音，或者對Meta AI回應的串文按下「不感興趣」，也可隱藏出現在串文下方的Meta AI回覆。

除了從Threads上@meta.ai之外，Meta AI App也於日前在台灣上線，不論是日常問答、靈感發想、學習小幫手或即時查找資料，打開Meta AI App就能即時對話獲得全方位解答，比起在Threads上的公開互動，App裡的對話完全私密，想問什麼更自在。

Threads整合Meta AI功能在台灣測試上線。圖／Meta提供
Threads整合Meta AI功能在台灣測試上線。圖／Meta提供

Meta 社群 Threads 台灣

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