省電達50%！富采旗下主流電子AC1®智通網 導入康達盛通北投公館門市

在經濟部能源署專案支持下，富采控股（3714）旗下主流電子開發的「AC1®智通網」系統，日前成功導入康達盛通生活事業（原家樂福）北投公館門市，打造零售通路節能示範案例。根據實測結果顯示，該門市整體照明用電節省超過30%，離峰期間的節能效益更高達50%，成功展現電力物聯網技術在商業空間節能管理的實際成效。

主流電子總經理盧金鈺博士表示，本次合作驗證了AC1®智通網已具備商業化條件，除了零售場域之外，未來也將持續拓展至停車場、商辦空間、工業自動化及半導體廠務系統等應用領域，協助企業降低能源成本並提升營運管理效率，透過數據化與智慧化管理加速邁向淨零轉型與永續經營目標。

這次導入的「AC1®智通網」系統採用整合供電、控制與資料通訊的電力物聯網架構，透過專用三線式設計，將供電與資料傳輸整合在同一線路中，能大幅簡化配線施工與系統建置流程。系統同時具備256個串接節點的高擴充彈性，可快速串接大量設備與感測器，並依不同規模的門市與商業空間需求靈活布局，降低後續擴建與維運的複雜度。

相較於傳統各自獨立控制的系統架構，該系統將照明、感測器、控制器與繼電器整合在單一平台，不僅降低布線與施工成本，也簡化後續維護與系統整合難度。此次合作已進一步整合照度、溫濕度與CO₂監測功能，讓門市能即時掌握場域環境與設備狀態，並依據營運狀態動態調整照明及用電策略，在兼顧顧客舒適度的同時提升整體能源使用效率。

此外，AC1®智通網亦具備能源管理與數據分析能力，可統計功率、用電量與設備運轉時數，協助業主量化節能成果並追蹤效益。系統未來可進一步整合微型電表、動態感測與環境光感測模組，並支援與BMS（Building Management System）、SCADA及雲端平台串接，逐步建構完整的綠色智慧建築與智慧能源管理。

康達盛通（原家樂福）資產部協理洪有儀指出，身為零售通路品牌，康達盛通始終將永續經營視為核心價值，此次透過主流電子的技術在北投公館門市實踐低碳轉型，是邁向淨零目標的重要里程碑，這套系統能讓企業以數據驅動管理，在達成節能目標的同時，也為消費者打造更環保、舒適的購物環境。

經濟部能源署的業界能專計畫旨在鼓勵企業投入節能技術研發，此次由能源署、康達盛通以及富采集團旗下主流電子三方合作的專案，透過電力物聯網架構打造智慧節能且舒適安全的零售購物空間，展現電力物聯網技術在商業場域應用的潛力，期許未來能帶動更多服務業落實淨零轉型目標。