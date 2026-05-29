雙鴻Computex秀液冷新戰力 董座林育申：液冷已成AI標配

台北國際電腦展Computex 2026即將於6月2日登場，散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申29日指出，面對AI產業高耗能、高散熱挑戰，散熱技術已由氣冷全面轉向液冷，液冷不再是選配，而是不可或缺的標配。雙鴻今年以「Beyond Cooling, Beyond Energy」為主題，展出涵蓋伺服器、筆電、VGA等全方位氣冷與液冷完整方案，宣示從過去的氣冷模組製造商，正式躍進為液冷整機櫃系統解決方案商。

林育申強調，雙鴻不只做散熱，更致力為伺服器省電、為地球減碳，讓散熱系統成為支援算力的神隊友。因應客戶對散熱效率與能耗管理的嚴苛要求，雙鴻已超前布局多項關鍵技術，不僅將液冷技術從核心的AI GPU與CPU，全面延伸至ASICs、DIMMs、PCIe及電源供應系統（Power Shelf/Power Busbar）等高發熱元件。

其中，雙鴻研發的「CPU與DIMM液冷共構模組」，具備極致的記憶體間距公差機構控制能力，並採用釬焊和雷射焊接建構零洩漏防護。雙鴻看好隨著AI數據管理需求激增，CPU運算量爆發將同步帶動DIMM液冷技術普及，該技術將加速CPU與記憶體液冷方案全面升級，成為未來市場主流。

針對節能與永續液冷系統設計，雙鴻推出In-Row CDU，可在3°C ATD（Approach Temperature Difference）條件下提供高達2MW的冷卻效能，為高密度數據中心提供理想的液冷系統解決方案。該方案具備高可靠備援設計，並透過智能群控功能，確保大規模液冷系統在高效運轉下維持長效穩定的熱管理表現。

為實現機房無人化管理趨勢，雙鴻現場將展示「充填機器人」，結合自動化與遠端監控技術，針對伺服器液冷散熱系統提供即時補液功能，解決冷卻液長期運作蒸散的問題；充填機器人更整合智慧水質監測系統，能精準偵測濁度、pH值、電導率及硬度等關鍵參數，確保系統長期穩定運行。

此外，在自製關鍵零組件方面，雙鴻除了投入快接頭（UQD/MQD）布局，亦研發一系列支援PWM調速的高效水泵，包含專為筆電設計的微型水泵、適合工作站與顯示卡平台的外置水泵、以及專為資料中心液冷打造的CDU水泵。

雙鴻總經理陳志偉表示，從VGA的歷史沿革來看，GPU早就不只是為了打遊戲，現在已是AI運算的引擎。伴隨強大算力而來的驚人能耗，讓散熱從過去的「配角」，一躍成為決定效能的「護城河」，這場產業升級與變革，成功推動雙鴻轉型。

雙鴻目前作為NVIDIA MGX生態系統的合作夥伴之一，表示將持續投入高效能與節能散熱技術研發，深化全球市場布局。雙鴻將於6月2日至5日的Computex 2026展期中，在南港展覽館一館（展位號碼J0806）全面秀出最新的散熱新戰力。