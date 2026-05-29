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美超微與台灣主管機關合作 防止伺服器技術遭非法轉移
針對近來有不法人士透過向美超微（Supericmro） 的伺服器非法轉賣至中國謀取暴利，美超微今日發布嚴正聲明，指出美超微作為AI、企業、儲存和5G/邊緣領域的全方位解決方案與最佳化資料中心建構組件解決方案供應商，近期已與台灣主管機關合作，防止伺服器技術遭非法轉移一事。
美超微發布聲明如下：
Supermicro致力保護公司的先進技術與智慧財產權，我們已積極密切與台灣主管機關合作，協助防止公司具高度市場需求的系統產品，遭非法轉移至受限制的市場。我們與相關主管機關合作，促成三名嫌疑人的逮捕，並查扣50台伺服器。這些伺服器在經Supermicro銷售至授權經銷商後，被以欺瞞性手段取得。我們誠摯感謝台灣執法與司法單位的高度警戒與專業精神。
在最初交易中，Supermicro將產品銷售至授權經銷商，依循嚴謹的審查程序進行，且流程標準高於適用的政府規範與要求。本事件凸顯出，當產品經多層下游通路轉售，超出原廠直接管控的範圍時，可能產生的挑戰。此事件也彰顯了與產業、政府持續合作的重要性，以進一步強化防護措施、提升供應鏈透明度，以及助力出口管制法規的落實。Supermicro將持續與美國、台灣及其他司法轄區的執法、主管機關合作，確保公司技術的經銷符合相關法規。
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