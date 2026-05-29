聯發科：台積電仍是最重要策略夥伴 合作已從DTCO升級至STCO

AI浪潮帶動先進製程與先進封裝需求急速攀升，市場關注聯發科代工策略，聯發科共同營運長顧大為今日在COMPUTEX（台北電腦展） 展前交流會後受訪表示，台積電仍是聯發科最重要的策略合作夥伴，雙方合作關係已不再侷限於晶圓代工，而是進一步延伸至系統層級共同優化（STCO），涵蓋先進製程、先進封裝及AI系統架構設計，形成更深層次的技術合作模式。

顧大為表示，聯發科與台積電長期維持緊密合作關係，從7奈米、6奈米、5奈米、4奈米、3奈米到即將進入量產的2奈米世代，雙方均共同投入產品開發與技術驗證。未來隨著製程技術持續演進至A14（1.4奈米）世代，聯發科也將持續與台積電深化合作。

他指出，過去半導體產業強調DTCO（Design Technology Co-Optimization，設計與製程共同優化），主要聚焦晶片設計與製程技術同步開發，以提升效能、降低功耗及縮短產品開發時間。但隨著AI運算需求快速提升，產業競爭焦點已從單一晶片效能轉向系統效能最佳化，因此雙方合作模式也進一步升級至STCO（System Technology Co-Optimization，系統技術共同優化）。

所謂STCO，不僅涵蓋晶片本身設計，更包括記憶體架構、先進封裝、高速互連及整體系統配置等層面，透過從系統角度進行協同設計，提升AI運算平台整體效能與能源效率。

顧大為透露，聯發科目前布局資料中心ASIC（特殊應用晶片）市場的首批專案，便與台積電展開密切合作。尤其在AI晶片所需的先進封裝技術方面，雙方已從過去單純製程合作，進一步擴展至封裝與系統整合領域。

市場分析指出，隨著AI模型規模持續擴大，先進封裝的重要性甚至已不亞於先進製程。包括CoWoS、HBM高頻寬記憶體整合、Chiplet架構及大型AI模組設計，皆仰賴晶片設計公司與晶圓代工廠共同協作完成。這也是近年台積電積極推動STCO概念的重要背景。

顧大為強調，無論從產品策略或供應鏈角度來看，聯發科未來仍將與台積電維持高度合作關係。他直言，截至目前為止，尚未看到其他競爭對手能夠真正撼動台積電在先進製程與先進封裝領域的領先地位。

業界人士分析，聯發科近年積極跨足AI資料中心ASIC、車用平台及邊緣AI裝置，其核心競爭力除了來自自身IC設計能力外，更建立在與台積電共同打造的先進製程及封裝生態系上。隨著AI市場進一步擴張，雙方合作關係也將從傳統客戶與供應商模式，逐步轉向共同推動下一世代AI運算平台發展的策略夥伴關係。