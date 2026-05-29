AI用電量大 蔡明忠：希望政府能用更大的力氣、智慧來面對缺電風險

台灣大哥大今（29）日舉行股東會，提到台灣電力發展問題，董事長蔡明忠指出，「我不敢講說台灣會缺電，但是，能源、缺電風險，我們不能逃避。」他建議政府應正視這項挑戰。

蔡明忠說，台灣並不是一個能源獨立的國家，台灣過去的國家政策是推動多元電力來源，政府也在積極推動能源轉型。「我們不知道AI帶來的電力需求會這麼大，政府以前害怕的就是影響到民生用電。電價漲了之後，民生用電就需要調整。」

他認為，政府最大的責任，就是提供一個讓企業永續發展下去的經營環境，而電力是重中之重，「我也希望政府能用更大的力氣、更大的智慧，來解決我們現在面臨的能源、電力未來可能不足的問題。你說，我們不會缺電，但是，我們有沒有缺電的風險？風險是必然存在的，必須要真正嚴肅地去面對，不要流於政治口水。」

民進黨政府過去高喊非核家園，但這項立場近來似有鬆動，台電也已遞出核三再運轉計畫，交由主管機關審查。

對於能源政策似有可能轉向，蔡明忠認為，「每個時期對能源都有不同需求。所以，你也不能說過去人家反核，現在人家談核能，就是變了。與時俱進本來就是應該的，任何人、政治人物或領導人，都應該要與時俱進。我們每一個時期對於能源、對於未來經濟發展，都有不同看法。」