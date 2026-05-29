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蔡明忠看台灣經濟景氣 出超數據優 「韓國看不到我們的車尾燈」

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大董事長蔡明忠今日表示台灣出超把韓國遠遠拋在後面，看不到我們的車尾燈。圖／台灣大提供
台灣大董事長蔡明忠今日表示台灣出超把韓國遠遠拋在後面，看不到我們的車尾燈。圖／台灣大提供

全球積極布建人工智慧（AI）基礎建設，台灣身在AI供應鏈核心，也帶動台灣這兩年經濟表現。對於今年台灣經濟景氣，台灣大今日舉行股東會，台灣大董事長蔡明忠表示，「大家都說8-9%以上，我覺得更高都有可能。」尤其，台灣出口接單數據亮眼，「（台灣）出超把韓國遠遠拋在後面，看不到我們的車尾燈。」

南韓因有記憶體大廠，同樣也身在AI供應鏈核心，今年以來，南韓股市也呈現大漲走勢。蔡明忠說，「台灣很多人都說，股市大漲，大家沒有雨露均沾。韓國股票市場也一樣大漲，但它更沒有雨露均沾，三支股票帶動整個市場成長。」

蔡明忠說，政府也已看到這個現象，也怕財富分配更不平均，低薪、高房價已是長年問題。「股市大漲，最受惠的是政府，尤其在證交稅上面。未來這些財源怎麼用？光是一個證交稅，一年能為政府帶來多少收入？」也因此，賴總統宣布0-18歲成長津貼，來解決生育低的問題，「我們企業也在考慮鼓勵結婚、生育，這也是未來我們員工福利的一個方向，跟政府提高生育率、解決國家長期發展問題方面，可說是不謀而合。」

蔡明忠 韓國 南韓

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