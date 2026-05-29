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和椿股東會／董座交棒！由張以昇接任 程天縱轉任榮譽董事長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
和椿29日舉辦股東常會，並於會後旋即召開董事會，由原副董事長張以昇（右一）當選新任董事長，原董事長程天縱（右二）則作為首席策略顧問。和椿／提供
和椿29日舉辦股東常會，並於會後旋即召開董事會，由原副董事長張以昇（右一）當選新任董事長，原董事長程天縱（右二）則作為首席策略顧問。和椿／提供

和椿（6215）29日舉辦股東常會，此次股東會進行全面改選董事外，會後董事會通過原董事長程天縱正式交棒，由原副董事長張以昇接任成為新任董事長；未來程天縱將以榮譽董事長暨首席策略顧問的角色，為和椿提供策略方向。

和椿股東會選出董事七席(含獨立董事三席)，新當選之董事包括程天縱、張以昇、和椿行銷顧問股份有限公司法人代表朱鋑隆、李正模，三席獨立董事則由劉冠廷、李國瑜、張嵐欣擔任。

前董事長程天縱為前富士康集團副總裁，2023年臨危受命接下和椿的重擔，主要是對摯友、和椿創辦人張永昌先生的一份承諾。程天縱說，這三年來經歷了營運與營收谷底的陣痛期，但透過重新定位市場策略、推動組織轉型，成功將和椿從過去單純銷售標準化零組件的「賣饅頭」模式，升級為深入了解客戶需求、提供客製化智慧解決方案的「賣蛋糕」模式。

新任董事長張以昇表示，接棒後將沿著現行策略主軸，帶領經營團隊以更穩健踏實的步伐推動落地，未來目標成為各行各業「AI 智慧機器人整合解決方案」的首選夥伴，迎接屬於和椿的新宇宙元年。

展望未來，和椿對營運成長深具信心。2026 年下半年，和椿預計研發更多機器人配件與周邊設備，擴大針對醫療照護、倉儲物流及高危險工業環境的功能型機器人解決方案市場占有率，預期將為公司注入新一波強勁的成長動能。

劉冠廷 富士康

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