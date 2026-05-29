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騰雲集團發布TSpace四大核心方案 AI OS驅動智慧場域革命

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
騰雲科技董事長梁基文(右)、執行副總張婷婷(左)發布全新 TSpace（Tomorrow Space by TurnCloud）核心架構四大核心方案，今年海外營收占比挑戰超越去年。記者彭慧明／攝影
騰雲科技董事長梁基文(右)、執行副總張婷婷(左)發布全新 TSpace（Tomorrow Space by TurnCloud）核心架構四大核心方案，今年海外營收占比挑戰超越去年。記者彭慧明／攝影

騰雲科技（6870）29日舉行「2026 AI 賦能論壇」，發布全新 TSpace（Tomorrow Space by TurnCloud）核心架構四大核心方案，完整揭露以 AI OS 「AI Optimized Space」為核心的智慧場域生態系藍圖。董事長梁基文指出，企業數位轉型正式邁入「Physical Space Runtime」的新階段。

騰雲TSpace核心方案將同步落地海外市場。梁基文表示，今年海外市場動能強勁，看好泰國、日本兩地成長快速，加強與日本當地經銷商合作擴大日本市場；菲律賓也因與日本結盟，潛在商機看好。去年騰雲海外營收占比達41%，今年挑戰占比持續成長，帶動今年營收逐季增加，有望挑戰再創歷史新高。

「2026 AI 賦能論壇」集結 Google Cloud、台達電子（2308）、泰國 IoT Association、全國電子、TCC Technology，泰國最具指標性的中立託管資料中心與指標性大型案場「One Bangkok」開發商、The Mall Group，泰國規模最大及最具影響力的零售與生活方式開發商之一Siam Piwat等國內外產業專家及重要客戶，探討AI從工具進化為企業營運基礎設施，透過AI Runtime Infrastructure 建立跨場域、跨產業、跨國界的智慧空間網絡（Space Intelligence Network）。

騰雲TSpace四大核心解決方案，完整呈現AI從數據感知到場域營運的實際應用。包括TSpace 智慧商務，透過企業厚數據（Thick Data）、AI Agent協作與企業級AI OS平台，整合數據、行銷與營運流程，打造企業智慧決策中樞；TSpace智慧場域是將AI與IoT深度融合，應用於智慧飯店、住宅、商辦與工業園區，建立具備即時感知、自主優化與能源管理能力的智慧場域；TSpace數位營運部分，導入AI與無人化技術，打造新世代零售營運模式，提升坪效、營運效率與消費者體驗；TSpace AIoT as a Service則串聯客流、商流、金流與能源流數據，建立AI驅動的新零售與智慧場域服務模式，協助企業提升營運績效與顧客價值。

騰雲在論壇也公布兩大亮點，首先攜手集團新生力軍 Accucrazy發表The Pocket Company（口袋企業）。透過TSpace AI OS企業可快速建立由 CRM 專家、策略分析師、SEO顧問、廣告投放顧問、客戶服務專員等多位AI Agent組成的數位團隊，形成具備專屬記憶、自主協作與跨部門執行能力的「The Pocket Company」，讓企業擁有全天候運作的AI生產力。

其次是智慧營運平台正式升級為 TSpace360，整合數位員工、場域數據、企業知識庫與AI決策能力，讓空間主動理解需求、串聯360度生活場景，創造無感加值服務與跨域生態價值，並協助企業打造全天候運作可持續創造體驗、營運效率、商機與綠色價值的智慧營運中樞。

營收 泰國 菲律賓

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