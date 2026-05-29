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雙鴻將於COMPUTEX展 大秀散熱新戰力

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
雙鴻董事長林育申。聯合報系資料照
雙鴻董事長林育申。聯合報系資料照

雙鴻（3324）將於下周台北國際電腦展COMPUTEX 2026 以「Beyond Cooling, Beyond Energy」為主題，大秀氣冷與液冷技術完整散熱方案，包含伺服器、筆電、VGA等應用，展現雙鴻在散熱與永續節能領域的硬實力。

雙鴻董事長林育申表示，面對AI產業高耗能、高散熱挑戰，散熱技術已由氣冷全面轉向液冷，液冷不再是『選配』，而是不可或缺的『標配』。雙鴻不只做散熱，更致力為伺服器省電、為地球減碳，讓散熱系統成為支援算力的神隊友。

電力即算力，節能散熱成為AI發展勝負關鍵，雙鴻提前布局，透過無風扇（Fan-less）設計定義次世代機櫃標準。除了核心AI GPU與CPU已導入液冷散熱技術外，更將液冷技術全面延伸至ASICs、DIMMs、PCIe及電源供應系統 (Power Shelf/Power Busbar) 等高發熱元件。

雙鴻研發的「CPU 與 DIMM 液冷共構模組」，兼具高精度及高可靠性的核心優勢，極致的記憶體間距公差機構控制能力，以及採用釬焊和雷射焊接建構零洩漏防護。隨著AI數據管理需求激增，CPU 運算量爆發同步帶動 DIMM 液冷技術的普及，這項技術將加速CPU與記憶體液冷方案的全面升級，成為未來市場主流選擇。

為滿足客戶不同市場應用與機構設計所需，雙鴻除了投入快接頭 (UQD/MQD, Universal Quick Disconnect/Multiple Quick Disconnect) 布局，亦研發一系列支援PWM (Pulse Width Modulation) 調速的高效水泵。微型水泵專為筆電設計，極致輕薄；外置水泵兼具強勁流量與靜音，適合用於工作站、桌上型電腦、顯示卡平台；工作站水泵具備高揚程與大流量，應對高散熱需求；CDU水泵則專為資料中心液冷散熱所打造，可精準平衡效能與能耗。

雙鴻總經理陳志偉表示，GPU現在已是AI運算的引擎；伴隨強大算力而來的，是驚人的能耗，這讓散熱從過去的『配角』，一躍成為決定效能的『護城河』，這場產業升級與變革，也讓公司從氣冷模組製造商，躍進成為液冷整機櫃系統解決方案商。雙鴻作為 NVIDIA MGX 生態系統的合作夥伴之一，將持續投入高效能與節能散熱技術研發，深化全球市場布局，攜手產業夥伴共同迎接AI與綠色運算時代的新機遇。

雙鴻 伺服器 永續

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