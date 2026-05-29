高通推Snapdragon C平台 AI PC戰火下探300美元入門筆電市場

高通（Qualcomm）技術公司宣布推出全新Snapdragon C平台，鎖定300美元以上入門級筆電市場，將AI PC戰線從高階商務與創作者裝置，進一步推向學生、家庭及小型企業等大眾使用場景。搭載Snapdragon C的裝置預計今年稍晚上市，初期將透過宏碁（2353）、惠普（8424）與聯想等OEM品牌導入。

高通指出，Snapdragon C平台主打高能效、低溫安靜設計與全天候電池續航力，並可支援網頁瀏覽、影音串流、生產力應用及視訊通話等日常需求。平台同時內建整合式NPU，讓入門級筆電也能具備AI功能，意味AI PC不再只集中於高單價產品，而是開始向主流入門市場擴散。

高通技術公司資深副總裁暨運算與遊戲部門Kedar Kondap表示，隨著成本持續上升、消費者期待不斷演進，Snapdragon C將以價值導向運算為核心，結合全天候電池續航力、AI能力與流暢效能，並整合於低溫、安靜的裝置中，協助生態系觸及更多新使用族群。

市場關注，高通近年積極擴大PC處理器布局，從高階Snapdragon X系列切入AI PC後，如今再以Snapdragon C下探入門市場，將有助擴大Arm架構筆電滲透率，也使AI PC價格帶更完整。