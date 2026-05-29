迎戰蘋果平價筆電 華碩施崇棠：不會輕易讓出市場

面對蘋果平價筆記型電腦MacBook Neo來勢洶洶，電腦品牌廠華碩（2357）董事長施崇棠今天在股東會上表示，蘋果把成本逼到極致，其中有許多可以學習的地方，華碩把這個挑戰視為機會，不會輕易讓出市場。

施崇棠直言，華碩從當初設計ZenBook系列筆電，就開始對蘋果產品下功夫，不要以為蘋果做到那麼好的設計思維和規格，成本就一定很高，「其實它是把整個成本也逼到極致」，其中有很多可以學習的地方。

他說，有時整個產業狀況改變，是挑戰也是機會，各家廠商會一起努力，看看如何應對。

談到人工智慧（AI）策略，施崇棠認為，代理式AI（Agentic AI）是人工智慧個人電腦（AI PC）發展關鍵，將帶來顛覆性的改變；實體AI在通用型機器人領域具有巨大的市場潛力。

施崇棠強調，設計思維與創新是華碩應對競爭的核心，對個人電腦（PC）與伺服器市場前景充滿信心。