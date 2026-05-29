美超微：與台灣主管機關合作 防伺服器技術遭非法轉移

伺服器大廠美超微（Supermicro）今天發布聲明表示，Supermicro致力保護公司的先進技術與智慧財產權，已積極密切與台灣主管機關合作，協助防止公司具高度市場需求的系統產品，遭非法轉移至受限制的市場。

聲明指出，Supermicro與相關主管機關合作，促成3名嫌疑人的逮捕，並查扣50台伺服器。這些伺服器在經Supermicro銷售至授權經銷商後，被以欺瞞性手段取得，誠摯感謝台灣執法與司法單位的高度警戒與專業精神。

聲明提到，在最初交易中，Supermicro將產品銷售至授權經銷商，依循嚴謹的審查程序進行，且流程標準高於適用的政府規範與要求。本事件凸顯出，當產品經多層下游通路轉售，超出原廠直接管控的範圍時，可能產生的挑戰。

Supermicro在聲明中表示，此事件也彰顯了與產業、政府持續合作的重要性，以進一步強化防護措施、提升供應鏈透明度，以及助力出口管制法規的落實。Supermicro將持續與美國、台灣及其他司法轄區的執法、主管機關合作，確保公司技術的經銷符合相關法規。