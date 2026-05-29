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昇達科：低軌衛星商機達10年 擬跨AI伺服器高速傳輸

中央社／ 基隆29日電

昇達科技總經理吳東義今天表示，SpaceX低軌衛星量體愈來愈大，亞馬遜低軌衛星公布擬發射衛星數龐大，加上其他歐美國家也將發射低軌衛星，為零件供應商帶來的商機不是2、3年，而是5年甚至10年；昇達科聚焦低軌衛星之外，也將跨入AI伺服器通訊高速傳輸市場。

昇達科技今天舉行股東會，吳東義接受中央社採訪時指出，毫米波不僅可應用在低軌衛星，也可應用於AI伺服器所需高速傳輸。現有銅線傳輸技術不斷提升，但產業界期待更快的傳輸速度，已投入矽光子共封裝光學模組（CPO）的開發，雖然CPO常使用雷射技術，可傳輸資料量大，但短距離約5公尺以內傳輸除CPO之外，若透過毫米波傳輸，效果一樣，成本卻只要1/3。

吳東義說，昇達科的毫米波技術除看好應用於AI伺服器光通訊之外，現階段主要應用於低軌衛星零件，昇達科發展毫米波被動元件，不論是天上的衛星酬載元件，還是地面接收站（Gateway）所需零件都有提供。

他解釋，SpaceX是低軌衛星的領先者，發射量體大，但零件供應商也多，每一家供應商獲得訂單比例都不高。不過，SpaceX最新的火箭V3是目前全球體積最大的新世代超重型運載火箭，搭載量大、承載頻率高、內容多、價值也高，即便供應商獲得訂單比率不高，但若以SpaceX公開發布訊息來看，SpaceX在新舊機型交替之際，商機仍十分可期。

亞馬遜低軌衛星（Amazon Leo）公開資訊顯示，計劃發射約3200顆低軌衛星，目前仍有約2900顆未發射；未來還有新一代衛星預計發射，數量上看4500顆。

吳東義認為，SpaceX、亞馬遜低軌衛星兩大業者為供應鏈帶來商機，而法國、加拿大等歐美國家新進低軌衛星業者需求也可望升溫，低軌衛星零件市場前景可期。

昇達科 伺服器 CPO

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