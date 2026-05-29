緯創邀 NASA 人才、6月立方衛星升空！林憲銘：砍董事酬勞、加發員工

緯創（3231）布局太空產業，禮聘NASA背景的博士級研究人才加入，除自研立方衛星（CubeSat）衛星，預計6月下旬將在歐洲搭乘SpaceX火箭升空，董事長林憲銘透露，得標太空中心的兩顆衛星專案也在推進中。

林憲銘29日接受訪問時指出，執行長林建勳跟子公司緯穎（6669）董事長洪麗甯負責營運現在事業，他則專注3年後的未來布局，他開玩笑說是「負責想錢要花在哪裡」，其中衛星相關研發是緯創布局的前瞻科技之一。

國家太空中心TASA在2025年舉行「通訊衛星製造產業化平台」對外招標，緯創是2家參與投標且得標業者之一，相對其他電子五哥如鴻海（2317）態度積極，緯創過去在太空產業相對低調，林憲銘強調，公司未來的核心將放在衛星與地面的「運營業務」，並且非常看好「地面運營」所隱藏的龐大商機。

緯創預計在今年6月下旬發射第一顆自家的小型實驗性衛星，該計畫是透過歐洲的代理商安排，與外部伙伴酬載搭配並使用SpaceX的火箭發射。除了自家的小衛星，緯創也接下政府兩顆規模較大的衛星專案，他表示兩案子都按照計畫持續推動中。

林憲銘透露，衛星業務已延攬許多博士級人才，其中部分更來自美國NASA，他透露，能招攬頂尖人才，公司福利不錯是誘因，他更強調「一起創造未來」是號召人才加入關鍵。

林憲銘表示，為儲備未來，緯創一向傾向是調高提撥員工酬勞比例，儘管章程是規定5%以上，但其實公司發放率遠高於此，2025年是發放稅前純益的15.48%，至於董監酬勞，章程規定是1%以下，但公司一直朝大減董監酬勞方向做，從降到0.9~0.8%，去年更降至0.51%，未來趨勢還會繼續降。