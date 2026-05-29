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聯發科參展國際電腦展 蔡明介、蔡力行率主管出席展前交流會
聯發科將以「AI Without Limits」為主題參加6月2日登場的台北國際電腦展，屆時將展示以手機為中心的業務，轉型為一個整合的力量，展示WiFi 8、6G、先進光通訊等技術，以及從邊緣到雲端的解決方案。
總經理暨營運長陳冠州與發言人顧大為等高階主管一起出席展前交流會，說明聯發科如何透過多元化的成長引擎進入AI發展與應用，從邊緣裝置到雲端資料中心均具備優勢，也會持續推進邊緣與雲端串聯的通訊技術，無論是筆電、車用等領域都有信心會取得相對優勢的發展。
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