緯創林憲銘：AI有10倍成長 籲政府思考電力需求曲線

緯創董事長林憲銘說，人工智慧（AI）產業規模未來還有10倍以上的成長空間，沒有泡沫化疑慮；他表示，台灣電力供應已影響緯創在北部布局，第2座算力中心改為設在台南沙崙，呼籲政府應該重新思考電力需求曲線。

緯創今天召開股東常會，林憲銘接受媒體採訪指出，儘管近期股市飆漲，但多數大型權值股的本益比並不高，例如台積電先前的本益比不到20。台灣產業的體質良好且具備不可或缺的影響力，目前的發展反映出台灣的經濟實力已獲得市場認可，並非單純的股市過熱。

他說，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳看好AI未來有10倍的成長，企業不使用AI將面臨問題，目前沒有泡沫化的疑慮。台灣在AI應用面已經開始啟動，尤其是金融業在客服與信用審查上的導入速度特別明顯。

隨著AI應用逐漸普及，林憲銘認為，未來對於繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU），張量處理器（TPU）與記憶體等多元算力硬體的需求將持續放大。

林憲銘提到，緯創第1座算力中心位於內湖，原本規劃第2座就近設在台北，但因接獲電力不足的通知，已決定改設在台南沙崙的陽明交大緯創樓。目前在AI起步階段，台灣對電力供應的預估不足，政府需要重新思考並調整未來的電力需求曲線，以應對大幅成長的算力用電。

面對新一代AI架構，林憲銘坦言，緯創不希望回到過去低毛利率的時代，期望未來毛利率能達到5%至6%以上，並透過獨門優勢讓市場買單，預計需要半年到一年的過渡期，與客戶重新協商商業模式。

針對量子電腦發展，他表示，緯創目前採取半投資、半自主研發的策略，主要專注於超導技術，已引進一台具備32個量子位元（Qubit）的超導量子電腦，將於內部推展專案，與傳統GPU進行協同運算。

林憲銘認為，量子電腦與傳統電腦將並行發展，各自解決不同問題，量子電腦初期可能應用於特殊工程、演算法或加密等領域。