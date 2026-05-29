快訊

股市沒天天過年！陳重銘示警高檔「三不要」原則：空手別急著搶、現在有點貴

環管署長顏旭明涉貪！檢16天火速偵結 公費宴請親友、公務車當私車

貝佐斯藍源火箭爆炸！化成一團火球畫面曝光 重挫亞馬遜衛星發射

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創林憲銘：AI有10倍成長 籲政府思考電力需求曲線

中央社／ 台北29日電

緯創董事長林憲銘說，人工智慧（AI）產業規模未來還有10倍以上的成長空間，沒有泡沫化疑慮；他表示，台灣電力供應已影響緯創在北部布局，第2座算力中心改為設在台南沙崙，呼籲政府應該重新思考電力需求曲線。

緯創今天召開股東常會，林憲銘接受媒體採訪指出，儘管近期股市飆漲，但多數大型權值股的本益比並不高，例如台積電先前的本益比不到20。台灣產業的體質良好且具備不可或缺的影響力，目前的發展反映出台灣的經濟實力已獲得市場認可，並非單純的股市過熱。

他說，輝達NVIDIA）執行長黃仁勳看好AI未來有10倍的成長，企業不使用AI將面臨問題，目前沒有泡沫化的疑慮。台灣在AI應用面已經開始啟動，尤其是金融業在客服與信用審查上的導入速度特別明顯。

隨著AI應用逐漸普及，林憲銘認為，未來對於繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU），張量處理器（TPU）與記憶體等多元算力硬體的需求將持續放大。

林憲銘提到，緯創第1座算力中心位於內湖，原本規劃第2座就近設在台北，但因接獲電力不足的通知，已決定改設在台南沙崙的陽明交大緯創樓。目前在AI起步階段，台灣對電力供應的預估不足，政府需要重新思考並調整未來的電力需求曲線，以應對大幅成長的算力用電。

面對新一代AI架構，林憲銘坦言，緯創不希望回到過去低毛利率的時代，期望未來毛利率能達到5%至6%以上，並透過獨門優勢讓市場買單，預計需要半年到一年的過渡期，與客戶重新協商商業模式。

針對量子電腦發展，他表示，緯創目前採取半投資、半自主研發的策略，主要專注於超導技術，已引進一台具備32個量子位元（Qubit）的超導量子電腦，將於內部推展專案，與傳統GPU進行協同運算。

林憲銘認為，量子電腦與傳統電腦將並行發展，各自解決不同問題，量子電腦初期可能應用於特殊工程、演算法或加密等領域。

緯創 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

第5度兆元宴！黃仁勳：AI帶動 台灣不可能不成長

兆元宴話題「詞元就是生意」 黃仁勳：台灣不可能不成長

黃仁勳談台灣AI 下一步：能源與自用

AI用電大 蔡明忠呼籲：直視缺電危機、能源政策與時俱進

相關新聞

聯發科蔡力行澄清轉單三星 強調與台積電關係緊密

南韓三星電子董事長李在鎔上周親自率隊拜訪聯發科副董事長暨執行長蔡力行，外傳主要是商討晶圓代工與記憶體合作，三星積極拉攏聯發科成為先進製程代工客戶。蔡力行今日主持聯發科股東會接受股東提問表示，聯發科與台積電合作關係緊密，台積電是長期持續緊密的代工夥伴，包括12奈米到7奈米、6奈米、5奈米、2奈米到1.4奈米，從先進封裝製程、先進光學封裝製程、甚至共同封裝光學（CPO），他強調，雙方緊密合作會一直維持下去，等於澄清聯發科轉單的說法。

傳攜手聯發科！馬斯克昔日「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球100％先進AI晶片都在台灣

馬斯克近日表示，全球先進AI晶片的製造幾乎全在台灣，並警告若台灣遭遇衝突，世界將失去先進AI晶片供應。他與聯發科可能展開合作，突顯台灣在科技競賽中的關鍵地位。

緯創邀 NASA 人才、6月立方衛星升空！林憲銘：砍董事酬勞、加發員工

緯創（3231）布局太空產業，禮聘NASA背景的博士級研究人才加入，除自研立方衛星（CubeSat）衛星，預計6月下旬將在歐洲搭乘SpaceX火箭升空，董事長林憲銘透露，得標太空中心的兩顆衛星專案也在推進中。

台積電CoWoS測試介面大廠穎崴 投資35億進軍高雄仁武設新廠

半導體測試介面大廠穎崴科技今在仁武產業園區舉行新廠奠基典禮，斥資近35億元打造智慧製造基地，預計創造897個高階就業機會；由於穎崴是台積電CoWoS先進封裝與封測介面廠的下游供應商，這次擴大投資反映AI與高效能運算HPC產業需求大爆發，更代表高雄在全球半導體供應鏈中升級，朝AI產業重鎮邁進。

佳世達股東會／大艦隊深化 AI 布局 強化全球營運動能

佳世達（2352）大艦隊持續深化AI布局，強化全球營運與高附加價值事業發展，朝價值轉型與永續經營目標邁進；佳世達29日股東會通過配發現金股利1元。

TrendForce：估2027年全球記憶體產值1.28兆美元 年增44%

根據TrendForce最新記憶體產業研究，AI發展從大型模型訓練轉向以推理為核心的Agentic AI應用，驅動記憶體需求結構性擴張，供給缺口短期無法補足，推升價格上漲。TrendForce大幅上調全球記憶體產值預估，將2026年產值從前一版的5,516億美元提高至8,893億美元，2027年則預計由8,427億美元上修至逾1.28兆美元，年增率約44%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。