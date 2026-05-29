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台積電CoWoS測試介面大廠穎崴 投資35億進軍高雄仁武設新廠

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「仁武產業園區新廠房新建工程」奠基典禮，穎崴科技董事長王嘉煌（左三）、高雄市長陳其邁（左四）等共同為工程起鏟祈福。記者劉學聖／攝影
「仁武產業園區新廠房新建工程」奠基典禮，穎崴科技董事長王嘉煌（左三）、高雄市長陳其邁（左四）等共同為工程起鏟祈福。記者劉學聖／攝影

半導體測試介面大廠穎崴科技今在仁武產業園區舉行新廠奠基典禮，斥資近35億元打造智慧製造基地，預計創造897個高階就業機會；由於穎崴是台積電CoWoS先進封裝與封測介面廠的下游供應商，這次擴大投資反映AI與高效能運算HPC產業需求大爆發，更代表高雄在全球半導體供應鏈中升級，朝AI產業重鎮邁進。

全球AI浪潮推升下，先進封裝與測試需求快速成長，測試介面已成為半導體產業不可或缺的重要環節，穎崴選擇將大型投資落腳高雄，除看好南部半導體聚落完整發展外，也有助於與台積電、日月光等產業鏈夥伴形成更緊密的區域合作效益，進一步強化供應鏈即時服務能力與競爭優勢。

高雄市長陳其邁表示，AI與生成式AI技術正帶動新一波產業革命，台灣在全球AI供應鏈中占有關鍵地位。除了擁有台積電與日月光等國際級企業外，在測試介面、設備及關鍵材料領域，也培育出許多具國際競爭力的隱形冠軍，穎崴長期深耕高階測試介面市場，隨著AI應用持續擴展，未來發展潛力備受看好。

陳其邁指出，高雄近年積極推動產業轉型，不僅打造完整半導體聚落，也同步完善交通建設、住宅供給、教育資源與生活機能等配套環境，讓高雄逐漸成為企業投資及人才發展的重要基地，將持續透過產業用地開發及投資服務機制，協助企業加速布局。

穎崴科技董事長王嘉煌表示，AI與HPC市場需求快速攀升，帶動全球半導體產業進入新一輪成長周期，也促使供應鏈加速擴產與升級，仁武新廠產能可望達現有各廠總和2倍以上，支援晶圓測試、最終測試及系統級測試等多元需求，預計2027年底完工、2028年正式投產。

王嘉煌指出，新廠將以高科技綠建築規格打造，導入智慧能源管理、水資源回收、智能照明及工業4.0自動化生產系統，在提升產能與品質的同時兼顧節能減碳與永續發展，隨著新廠投產，也將進一步帶動半導體高階人才需求，吸引更多專業人才留在高雄發展。

高市府近年透過投資高雄事務所提供土地、水電、人才及行政程序的一條龍服務，協助企業排除投資障礙、縮短建廠時程。

經發局表示，隨著台積電、日月光、穎崴等指標企業相繼加碼投資，高雄半導體產業聚落逐步成形，在AI產業帶動下，可望串聯研發、製造、封裝、測試等完整供應鏈，成為南台灣AI與先進半導體產業的重要基地。

穎崴建廠總投資新台幣35億元，預計創造897個高階就業機會，新廠全產線將導入工業4.0高度自動化，需求更多半導體高端人才。記者郭韋綺／攝影
穎崴建廠總投資新台幣35億元，預計創造897個高階就業機會，新廠全產線將導入工業4.0高度自動化，需求更多半導體高端人才。記者郭韋綺／攝影

穎崴科技王嘉煌董事長表示，仁武新廠未來可擴充產能，將會是其他廠加總的兩倍起跳，支援客戶在晶圓測試、最終測試、系統級測試的各項需求，預計2027年底完工、於2028投產。記者劉學聖／攝影
穎崴科技王嘉煌董事長表示，仁武新廠未來可擴充產能，將會是其他廠加總的兩倍起跳，支援客戶在晶圓測試、最終測試、系統級測試的各項需求，預計2027年底完工、於2028投產。記者劉學聖／攝影

穎崴建廠總投資新台幣35億元，預計創造897個高階就業機會，新廠全產線將導入工業4.0高度自動化，需求更多半導體高端人才。記者劉學聖／攝影
穎崴建廠總投資新台幣35億元，預計創造897個高階就業機會，新廠全產線將導入工業4.0高度自動化，需求更多半導體高端人才。記者劉學聖／攝影

高雄市長陳其邁（左）、穎崴科技董事長王嘉煌（右）今天出席穎崴科技在仁武產業園區新廠奠基典禮。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（左）、穎崴科技董事長王嘉煌（右）今天出席穎崴科技在仁武產業園區新廠奠基典禮。記者劉學聖／攝影

半導體測試介面大廠穎崴科技29日於仁武產業園區盛大舉行「仁武產業園區新廠房新建工程」奠基典禮。記者劉學聖／攝影
半導體測試介面大廠穎崴科技29日於仁武產業園區盛大舉行「仁武產業園區新廠房新建工程」奠基典禮。記者劉學聖／攝影

穎崴 台積電 高雄

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