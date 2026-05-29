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投資台灣再添4案 菱生精密投6億擴充封測產能

中央社／ 台北29日電

投資台灣事務所今天通過4家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的菱生精密、微程式資訊和未對外公布的高階電子材料公司，以及中小企業方案的以曜公司。其中，半導體封測廠菱生精密將投資約新台幣6億元，在台中潭子與梧棲廠區建立新產線，擴充快閃記憶體、MEMS（微機電）與感測元件封裝產能。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿說明，菱生精密深耕半導體封裝與測試領域逾50年，專注MEMS、光學元件及電源管理IC封測業務，並居國內MEMS封裝領導地位。為因應智慧終端市場需求與提升競爭力，菱生精密規劃於台中潭子與梧棲廠區建立新產線，導入智慧機聯網技術與AI輔助生產決策系統，以提升製程效率。

菱生精密新廠區也將設置太陽光電設施、採購再生能源憑證，並進行碳盤查及產品生命週期碳足跡管理，全面降低碳排放。這也是菱生精密繼109年申請台商回台方案後，再次擴大在台投資布局。

經濟部指出，資訊科技服務業者微程式資訊將於台中市西屯區興建營運暨研發中心，建立產業解決方案驗證服務平台，整合感測、AI分析、通訊驗證、環境模擬及智慧設備整合等功能。

微程式資訊長期協助客戶導入資通訊與物聯網技術，業務聚焦「AIoT智慧服務解決方案」與「半導體智慧製造解決方案」，服務案例包括YouBike公共自行車系統、電子支付整合及半導體供應鏈製程感測設備應用等。

中小企業方案方面，經濟部表示，以曜公司主要進口牛肉、豬肉與羊肉產品，並進行分切加工後供應國內餐飲業、批發商與團購市場。公司因具備穩定國際採購體系、加工經驗與冷鏈物流配送能力，近年營運規模持續成長。

為因應訂單需求，以曜規劃投資約5.2億元，於台中市大肚區興建新廠，預計創造48個就業機會。新廠將建立智慧化管理系統，推動自動化生產與包裝流程，並導入冷鏈監控系統，即時監控溫度與設備狀況，以提升效率並降低耗損。

此外，以曜也將設置太陽能發電設備，逐步落實節能減碳，盼藉此次投資朝智慧化生產轉型，維持品牌長期競爭力。

經濟部統計，截至目前，投資台灣三大方案已吸引1758家企業投資約2兆6699億元，預估創造16萬5982個國內就業機會。

其中，「歡迎台商回台投方案」已有351家企業投資約1兆4553億元，帶來9萬5531個就業機會；「中小企業方案」則吸引1190家企業投資約6093億元，創造4萬1773個就業機會，目前另有28家廠商排隊待審。

經濟部 半導體 封測

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