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Meta AI在Thread上線 網友瘋狂提問洗版

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Threads近期開始在台灣測試Meta AI整合功能。圖／路透社
Threads近期開始在台灣測試Meta AI整合功能。圖／路透社

Threads近期開始在台灣測試Meta AI整合功能，只要在串文或回覆中標註@meta.ai，就可以即時獲得AI 回應，讓大家直接掌握熱門話題的背景脈絡、新聞懶人包、當紅電影推薦，不需要切換應用程式即可直接在Threads裡搞懂。Meta AI在Threads上可以順應提問者發文的語言回應，且具備台灣相關的背景知識。

Meta指出，許多網友都習慣在Threads追蹤熱門趨勢與掌握第一手訊息。過去若想了解特定主題的更多資訊，大家需要切換 App或至網站搜尋，獲取更多相關資訊，Meta AI的功能整合在Threads上，只要在貼文或回覆中 @meta.ai，並寫出問題，Meta AI會直接加入對話，以公開回覆方式為大家解惑。Meta AI由Meta旗下最新的Muse Spark模型的驅動，結合即時網路搜尋與引用來源，為網友提供相關資訊。

從棒球賽事、電影推薦、名人近況、流行音樂到國外旅遊，Meta AI 什麼都能聊！「這個話題為什麼突然爆了？」、「這則新聞到底在講什麼？」、「最近有什麼好看的電影？」，Meta AI會在串文中直接回覆，網友也可在同串串文中往下追問，Meta AI將會在原始回應的框架下繼續以文字互動。

Meta AI在 Threads支援不同語言的回應，英文、中文都通用。Meta AI以提問者發問的語言回覆，除了繁體中文之外，也有台灣網友在測試時要求Meta AI在Threads以台語回應。

Meta提醒，目前Meta AI在Threads上的回應功能目前還在初期測試中，即日起將會有更多台灣網友開始體驗到這項功能。Meta AI的回應由AI生成，部分相關資訊仍須進一步查證與確認，可能不完全準確或完整。且Meta AI回應均受 Meta《社群守則》與《服務條款》規範，內建安全過濾機制。若發現不適宜的 Meta AI回應，也可以直接檢舉。

此外，在Threads上問@meta.ai的問題和Meta AI的回應都是公開的，所有人都看得到，標註之前記得留意。

另外，Meta AI App 也於日前在台灣上線。不管是日常問答、靈感發想、學習小幫手，或是即時查找資料，打開 Meta AI App 就能即時對話獲得全方位解答。

Meta AI

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