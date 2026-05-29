證交所與緯穎接受彭博專訪 聚焦COMPUTEX 2026

臺灣證券交易所董事長林修銘5月28日與緯穎（6669）董事長暨策略長洪麗寗共同接受彭博新聞專訪，這次專訪以「Beyond the Exchange, Behind the World’s AI」為主軸，闡述當全球 AI 正走向基礎建設與規模化部署時代，臺灣證券交易所正透過資本市場支持緯穎等關鍵 AI 供應鏈企業，將台灣 AI 基礎建設生態系推向全球。專訪聚焦全球 AI 熱潮帶動下的資本市場與供應鏈發展趨勢，從台灣股市受惠 AI 題材，到資料中心硬體需求升溫及全球產能擴張。台灣資本市場正透過高流動性與國際化平台，支持緯穎等關鍵 AI 供應鏈企業持續擴大全球布局。

台灣資本市場近年展現強勁韌性與國際競爭力，台股2026年表現亮眼，加權股價指數創下歷史新高，台灣股市總市值亦於5月超越印度，成為全球第五大股票市場。林修銘表示，台灣擁有全球唯一「從晶圓代工到系統組裝」的完整 AI 生態系，這種全生態系的產業透明度與地理聚合，創造絕無僅有的「生態系估值溢價（Ecosystem Valuation Premium）」，讓台灣成為全球 AI 資本定價的關鍵樞紐。

林修銘表示，台灣具備完整 AI 供應鏈優勢，「我們賣的不是單一公司，而是整體供應鏈」，國際投資人應看見台灣供應鏈的整體價值。隨著 AI 基礎建設需求持續擴大，台灣不僅是全球 AI 技術與製造的重要基地，資本市場也正逐步成為支撐相關產業發展的重要樞紐；證交所將持續扮演串聯國際資本與台灣創新產業的平台，協助上市公司深化加強與投資人溝通，進一步將技術優勢轉化為長期投資價值。

緯穎科技董事長暨策略長洪麗寗從產業實戰角度指出，AI 發展已升格為全球性的基礎建設升級浪潮，雲端巨頭（CSP）大幅調高資本支出（CAPEX）大舉建置資料中心，這讓客戶的每一筆需求，轉化到供應鏈身上都成為龐大營運資金的考驗。針對海外產能布局，洪麗寗分享，緯穎推動跨國的供應鏈布局，需要高度穩健且國際化的資本結構，台灣資本市場的成長活絡與高流動性，是緯穎走向國際市場、連結全球資本時最堅實的後盾。

林修銘對此回應表示，資本市場正同步提供企業全球布局所需的資金動能與國際能見度，展現產業與資本市場相互支撐的生態系優勢；為此，證交所將持續推動市場制度改革與產品發展，包括優化零股交易制度及推動 ETF 商品發展，以強化台灣市場的國際連結能力，讓全球投資人更有效率地參與台灣科技產業的成長。

證交所與緯穎都將參與COMPUTEX2026，亦希望藉由全球科技產業重要展會平台，向國際投資人與產業界展現臺灣 AI 產業生態系與資本市場之間的緊密連結。透過與全球科技巨頭同行，證交所將持續同步提升台灣供應鏈的國際能見度，並以健全的資本市場生態系，全力作為台灣企業走向世界最堅實的後盾。