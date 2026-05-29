迎接世足賽 聯想攜手貝克漢展開全球宣傳活動

聯想（Lenovo）宣布攜手球壇巨星 David Beckham（大衛．貝克漢），啟動一項名為「Maximum David」的全新全球宣傳活動。作為全球文化指標性人物，貝克漢不僅在足壇寫下輝煌篇章，亦成功跨足商業、投資領域，並身兼邁阿密國際足球俱樂部（Inter Miami CF）的共同擁有者，持續拓展其國際影響力。

聯想表示，本次合作除了展示AI如何提升體壇與娛樂界的重量級人物的創造力、表現與影響力，更聚焦Lenovo涵蓋裝置、解決方案與服務的AI產品陣容，展現其如何扮演個人、團隊和企業的最佳神隊友，解鎖嶄新的工作、創意、娛樂與連結模式。

聯想指出，本次宣傳活動於2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）開幕前起跑，進一步深化Lenovo在國際足壇日益擴大的影響力。作為2026年世界盃足球賽及2027年女子世界盃足球賽的官方技術合作夥伴，Lenovo正積極研發並部署AI技術，以支援更智慧的賽事營運、提升球迷觀賽體驗與優化球隊和球員的表現洞察，並打造更多元的互動參與方式，重新定義大眾與足球運動的參與體驗。

Lenovo AI創新與品牌策略副總裁Santi Pochat表示：「貝克漢的生活圈與大眾極為貼近：體育、商業、科技、創意，並勇於打破極限、重新定義不可能。從合作初期開始，貝克漢及其團隊就和我們抱持相同的創意願景，並熱切關注Lenovo正在打造的產品。本次合作結合Lenovo在全球足壇持續擴大的影響力，與熟悉如何在最高競技殿堂發揮極致實力的合作夥伴。我們相互激勵，竭力為球員、球迷、創作者和專業人士，打造嶄新且非凡的體驗。」

「Maximum David」將透過電影、數位、社群、零售、體驗式與實體活動等多元管道，在全球市場陸續登場。活動將展示Lenovo技術如何化身貝克漢的最佳神隊友，全面應援其橫跨體育、商業、旅遊、創意及日常工作的生活場景，並透過一系列故事內容，呈現AI為消費者、小型企業、大型企業、創作者與遊戲玩家帶來的深遠影響。

作為宣傳活動的其中一環，親臨2026年世界盃足球賽現場的球迷，亦有機會參與Lenovo精心策劃的多項活動，包括在美國與墨西哥等地與貝克漢展開的全新AI互動體驗。

「Maximum David」體現Lenovo以全球科技先鋒之姿，致力落實「smarter technology for all」的宏大企業使命。透過本次宣傳活動，Lenovo將展現其AI產品陣容，從協助個人管理忙碌行程，到為全球體育盛事打造沉浸式體驗，展示AI如何以貼近人性的方式融入用戶日常生活。

Pochat 表示：「隨著 AI 徹底改變人們的生活，本次宣傳活動將透過貝克漢的親身演繹，展現科技如何支持人們追求夢想、實現職涯抱負，並促進更真實且有溫度的交流互動。」

「Maximum David」將透過Lenovo官方通路、零售店、社群平台，以及特定的2026年世界盃足球賽活動，於全球各地盛大登場。