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TrendForce統計 預估2027年全球記憶體產值將擴大至1.28兆美元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

TrendForce最新記憶體產業研究，AI發展從大型模型訓練轉向以推理為核心的Agentic AI應用，驅動記憶體需求結構性擴張，供給缺口短期無法補足，推升價格上漲。TrendForce大幅上調全球記憶體產值預估，將2026年產值從前一版的5,516億美元提高至8,893億美元，2027年預計由8,427億美元上修至逾1.28兆美元，年增率約44%。

分析DRAM需求變化，Agentic AI系統的推理請求由單次轉為持續循環，KV cache的容量需求也隨context window等比擴張，若需要重新計算，算力成本將呈指數級成長。高效管理KV cache已成為AI推理效能的關鍵，直接帶動對HBM、DRAM的需求。

隨著Agentic AI工作負載對CPU的排程、資料預處理、記憶體管理等需求大幅上升，新一代AI server平台CPU與GPU配置已由過去約1:8，逐步提升至1:4甚至更高，如NVIDIA NVL72機架即採用1:2的配置。CPU用量增加將擴大server DRAM的配置需求，同步帶動採購量與合約價。

此外，HBM對晶圓耗用量的增加，壓縮conventional DRAM可用產能，在需求擴張的情況下更強化供應商對合約價的話語權，預估可支持漲勢至2027年。因此，TrendForce上調2026年DRAM產值至6,187億美元，年增率達303%；預計2027年產值將進一步成長至9,033億美元，年增46%。

觀察NAND Flash領域，全球九大雲端服務供應商（CSP）合計資本支出不斷提升，預估2026年成長幅度將達79%，資本密集度也預計提高至34%，反映投資邏輯從「按需擴容」，逐步走向大規模布局AI基礎設以鞏固長期優勢。其背後的驅動力同樣為Agentic AI，包括AI agent帶動企業端使用量翻倍，如重度使用者token消耗量暴增至原本的四倍。而媒體生成的複雜度攀升，也大幅增加token消耗量。

面對龐大且持續增加的記憶體需求，成本較高的HBM難以支撐大規模部署，HDD則受制於存取速度與耗電問題，無法滿足AI資料中心的即時處理需求，這種情況為NAND提供了成長空間，無論是SCM SSD、HBF，還是SLC/pSLC SSD，各類高效能SSD方案正全面滲透AI推論、訓練與代理工作負載的各個層次，成為成長強勁的關鍵元件。

由於需求強勁但供給緊張，NAND Flash價格獲得支撐，TrendForce上修2026年全球NAND Flash產值達2,706億美元，年增高達280.7%，2027年更將進一步擴大至近3,794億美元，持續取得40.2%的年成長。

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