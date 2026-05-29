momo：AI時代真正的競爭力不在資料多 問對問題、做對決策更重要

台灣電商龍頭富邦媒（8454）29日受邀出席「FineEvent 2026 台灣帆軟用戶大會」，首度對外分享 momo 推動數據治理與智慧決策的實務經驗。momo表示，隨著生成式AI與代理式分析（Agentic Analytics）快速發展，企業競爭已不再只是比數據量，而是能不能讓第一線團隊更快找到資訊、看懂問題並做出決策。數據應用從過去的「看報表」，逐步走向「和數據對話」的新階段。

富邦媒倉儲運輸暨平台研發處處長吳康德分享momo透過數據治理、自助分析工具與AI技術整合，逐步建立兼具即時性與效率的智慧運作架構，讓數據成為企業營運與策略判斷的重要依據。吳康德指出，過去商業分析多以周報、月報形式呈現，且資料使用權限集中於資訊單位，業務單位從提出需求、撈資料到產出報表，往往需要花費不少時間，難以跟上市場變化與消費需求。

為了解決「報表塞車」問題，momo近年持續導入FineBI自助分析工具，降低資料使用門檻，讓業務、營運、行銷與物流等第一線團隊，也能直接查詢與分析資料。原本需要仰賴資訊部門支援的流程，逐步轉變為業務端可自主查詢、自主分析的模式，縮短從發現問題到採取行動的時間，加快決策速度。

在會員經營方面，momo也同步深化第一方數據應用，透過CDP（顧客數據平台）整合消費者行為與交易資訊，並結合 One ID技術建立更完整的會員輪廓。FineBI幫助團隊了解「發生了什麼」，CDP 則進一步補足「是誰」以及「下一步可能需要什麼」，透過雙系統整合，讓行銷與營運團隊更精準掌握消費者需求。

吳康德表示，momo啟動跨部門數據治理工程，串聯經營管理、電商、物流與財會等54個單位，建立數據字典、整合近千份報表，統一指標定義與資料標準，建立全公司共通的數據語言。透過一致的標準，不同部門在解讀營運與業績數字時，就能站在同一基準上討論，也讓 AI 未來更容易理解資料背後的商業邏輯，而不只是停留在表面數字。

展望下一階段發展，momo規劃導入 FineChatBI等AI分析工具，透過自然語言問答降低資料使用門檻，同仁用對話方式提問，就能直接取得洞察與分析結果。吳康德表示，企業真正的競爭力，不是擁有多少資料，而是能不能透過問問題，比別人學得更快、行動得更準。