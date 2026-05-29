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鴻海楊秋瑾入選《Fortune》全球最具影響力商界女性

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海前輪值CEO、園區營運長暨AI軟體事業群負責人楊秋瑾（Kathy Yang）。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
鴻海前輪值CEO、園區營運長暨AI軟體事業群負責人楊秋瑾（Kathy Yang）。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

為了表彰當今改變全球商業版圖，並持續擴大全球影響力的傑出女性領袖，《Fortune》（財星）公布 2026 年「全球最具影響力商界女性」（MostPowerful Women in Business）榜單，鴻海（2317）前輪值CEO，同時也是園區營運長暨AI軟體事業群負責人，楊秋瑾（Kathy Yang）首次入選此殊榮，名列全球第 19 名，也是台灣唯一入選女性。這也是楊秋瑾園區長繼 Most Powerful Women Asia、WeQual Awards 後，再次獲得國際級肯定。

2026 年 Most Powerful Women in Business 榜單涵蓋來自 20 個國家與地區、服務於 94 家企業的女性領袖，其中包括 50 位任職於《Fortune》全球 500 大企業的高階主管。

對於再次獲獎，楊秋瑾表示：「此次獲得《Fortune》肯定，對鴻海所有女性同仁而言都是一項鼓舞。我們也將持續推動女性領導力發展，以成為世界級全方位公司的目標邁進。鴻海多年來能在全球各地持續保持競爭優勢，不僅在於技術領先，更是仰賴多元的人才培育與發展。」

《Fortune》總編輯暨內容長 Alyson Shontell 表示：「邁入第 29 年的『全球最具影響力商界女性』榜單中，近半數來自美國以外，顯示女性領導力正持續在全球各地發揮影響力。這些女性領導在動盪與不確定的時代中，正引領企業轉型，為充滿機會的未來做好準備。」

本年度榜單中，科技與金融產業持續占據主導地位，分別有 27 位與 26 位上榜。楊秋瑾是今年入選的 16 位新進榜成員之一。此外，隨著人工智慧快速發展，女性領袖正逐步在AI 領域扮演越來越關鍵的角色。

楊秋瑾在鴻海服務近二十年，擔任集團關務長、園區長以及集團子公司準時達國際供應鏈管理公司的董事長等重要職務，並於 2025 年成為鴻海首位女性輪值 CEO 主管，展現其卓越的管理實力與領導影響力。她亦曾於 2025 年入選《Fortune》「亞洲最具影響力女性（Most Powerful Women Asia） 」榜單，以及中華軟協 - 金漾獎女力科技獎肯定。今年Manufacturing Digital 評選她為「Top 10: Women in Manufacturing」 ，2023 年時在 WeQual Awards 中，也入選亞太區專業類年度最佳女性高階主管榮譽。

鴻海

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