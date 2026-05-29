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佳世達股東會／大艦隊深化 AI 布局 強化全球營運動能

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
佳世達董事長陳其宏。聯合報系資料照
佳世達董事長陳其宏。聯合報系資料照

佳世達（2352）大艦隊持續深化AI布局，強化全球營運與高附加價值事業發展，朝價值轉型與永續經營目標邁進；佳世達29日股東會通過配發現金股利1元。

佳世達董事長陳其宏表示，2025年全球經濟受關稅、地緣政治、匯率與AI投資擴大等因素影響，產業景氣呈現兩極化，AI 硬體與半導體相關產業高速成長，其他產業則面臨高度挑戰。

陳其宏說，佳世達持續推動價值轉型，2025年醫療事業營收突破303億元、年增約 15%，智能方案也擴大營收貢獻。展望2026年，以提升獲利為首要目標，深化AI布局，強化全球營運與高附加價值事業發展。

總經理柯淑芬表示，將持續聚焦於「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大事業藍圖，整合集團在硬體製造、系統整合與場域應用的優勢，並積極擴充AI伺服器研發能量，布局AI資料中心所需高速交換器等關鍵技術，協助客戶提升營運效率，創造更具規模化與長期價值的解決方案。

醫療事業方面，明基醫院2025年完成香港主板上市的里程碑，募集資金用於醫院擴建、設施升級、潛在投資併購與智慧醫院系統建置。醫療器材事業聚焦血液透析產品、超音波、手術室設備等差異化產品，積極拓展東南亞等海外通路，強化市場競爭力；醫藥通路持續擴張服務據點，建構最完整的健康照護網絡。

佳世達 營收 陳其宏 股東會

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