佳世達股東會／大艦隊深化 AI 布局 強化全球營運動能

根據TrendForce最新記憶體產業研究，AI發展從大型模型訓練轉向以推理為核心的Agentic AI應用，驅動記憶體需求結構性擴張，供給缺口短期無法補足，推升價格上漲。TrendForce大幅上調全球記憶體產值預估，將2026年產值從前一版的5,516億美元提高至8,893億美元，2027年則預計由8,427億美元上修至逾1.28兆美元，年增率約44%。

2026-05-29 14:49