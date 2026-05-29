致伸股東會／通過配發每股4.568元股利 及發行限制員工權利新股案

致伸（4915）29日召開股東會，會中通過配發每股現金股利4.568元，以及發行限制員工權利新股議案，以吸引並留任關鍵人才。

致伸強調，公司將深化AISF（AI Sensor Fusion）關鍵模組的開發與平台化，推動Edge AI於視覺、聲學及人機介面等領域的多元應用，並積極深耕AI智慧監控、車用電子、智慧會議系統、機器人及智慧辦公設備等利基型市場。隨著AI應用逐步從雲端走向終端裝置，致伸以多感融合技術與系統整合能力，協助客戶開發具即時感知、判斷與互動能力的智慧產品，提升產品附加價值與差異化。

在全球製造布局方面，致伸因應客戶區域化生產需求，優化全球產能配置，並透過自動化導入、製程改善與提升生產效率，強化製造彈性與供應鏈韌性。

致伸2025年合併營收601.8億元，年增3.3%。毛利率17.3%，創新高，主要受惠產品組合優化，營益率4.7%，稅後淨利26.3億元，每股純益（EPS）5.71元，為歷史次高。