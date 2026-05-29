「韓國看不到我們車尾燈！」台灣大董座蔡明忠樂談經濟成長

台灣大哥大（3045）29日舉行股東會，董事長蔡明忠會後接受媒體採訪時，談到經濟成長，他開心的說，今年經濟成長8%、9%，更高都有可能，出口、接單都把韓國遠遠拋在後面，看不到我們車尾燈。

蔡明忠股東會後心情相當愉悅，暢談各種台灣大目標、AI趨勢甚至經濟景氣議題。

蔡明忠更自己爆料去年年初面對媒體採訪時，預估去年經濟成長率可望達4%，事後被幕僚提醒，一般研究機構都預估3%左右，讓自己一度「懊惱不已」，但最後經濟成長率超過8%，自己預估的4%反而是最接近結果的。

面對今年景氣展望及經濟成長率預估，蔡明忠認為，今年可以很大膽的說，大家預測都不會太差，8%、9%以上，我覺得「更高」都有可能，現在台灣出口接單這麼恐怖的數據，都把韓國給遠遠拋在後面，看不到我們車尾燈。

不過蔡明忠也提醒，大家對於景氣展望都很樂觀，同時政府也看到現象，就是財富分配上更不平均，低薪、高房價是長年問題，如何利用景氣及稅收來解決問題，股市大漲最受惠的就是政府的證交稅的收入，這些財源如何應用在人民身上，過去郭董（鴻海創辦人郭台銘）說0到6歲國家養，現在賴清德總統提出的政策等於是0到18歲國家養，可望解決國家低生育率的問題。

蔡明忠也認為，從企業的角度說，雖然不結婚也可以生育，但除了鼓勵生育，也可以鼓勵「結婚」，未來鼓勵「結婚」會成為員工福利的方向。