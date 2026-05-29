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AI用電大 蔡明忠呼籲：直視缺電危機、能源政策與時俱進

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大今日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，台灣大要變成一個聰明敏捷的大象。台灣大/提供
台灣大哥大今日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，台灣大要變成一個聰明敏捷的大象。台灣大/提供

AI狂潮席捲全球，用電問題是最大瓶頸，台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠股東會後回應媒體提問時，呼籲政府，「直視缺電危機」，與時俱進調整能源政策。

蔡明忠除認為未來台灣大積極布局AI外，更認為台灣要捍衛「AI主權」，關鍵除了算力等基礎建設，更重要的是電力。

媒體也詢問AI對於電力的需求等議題，蔡明忠直言，電力議題在台灣變成政治議題，過去政府因為害怕調整電價，尤其是民生用電，而影響「選票」，但政府應該勇敢的面對現實。

蔡明忠說，我不敢講台灣會缺電，但無法逃避，我們得面對能源及缺電的風險，要正視這個挑戰。

「電力的發展以及能源多元化，是台灣沈重但緊要（Critical）的問題」蔡明忠指出。

蔡明忠認為，台灣不是能源獨立（Energy Independence），必須擁有多元能源（Multiple Energy），過去國家政策一直都是朝向多元能源方向，推動能源的轉型。

蔡明忠表示，台灣經濟高成長率，AI供應鏈占最核心的地位，是台灣對世界最大貢獻與價值，靠政府政策部分引導外，經濟成長完全是民間廠商的貢獻是遠遠超過政府。

蔡明忠呼籲，政府最大責任是提供經營「環境」讓企業永續發展，「電力」是重中之重，希望政府用更大的力氣及智慧，解決能源及電力未來不足的挑戰。

蔡明忠表示，現在不缺電，但是不是有未來缺電的風險？需要嚴肅的面對，不要淪為政治口水，就像「核能」，每一個時期對能源有不同需求，你也不能說過去人家「反核」，現在「支持核能」，就說人家變了，這是「與時俱進」的做法，人跟政府都應該與時俱進。

蔡明忠 股東會 政治 缺電 台灣大哥大

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