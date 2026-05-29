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慧榮科技推出專為 AI PC 設計的 SM2524XT SSD 控制晶片

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
慧榮科技推出專為AI PC設計的SM2524XT SSD控制晶片。照片／公司提供
慧榮科技推出專為AI PC設計的SM2524XT SSD控制晶片。照片／公司提供

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（SIMO），29日宣布推出 SM2524XT，一款專為AI推論與高強度KV Cache工作負載打造的新世代PCIe Gen5 DRAMless SSD控制晶片；SM2524XT採用全新四核心處理器架構，支援PCIe Gen5 x4與最高達4800 MT/s 的NAND介面速度，可提供高達 14 GB/s 的連續讀取速度，以及最高250萬IOPS的業界領先隨機存取效能。

慧榮表示，SM2524XT採用台積電先進6奈米製程，與前一代控制晶片相比，每瓦效能提升高達25%，即使在最嚴苛的散熱與功耗受限環境下，依然能維持峰值隨機I/O吞吐效能。相較於前一代產品，SM2524XT 的隨機存取效能亦提升最高達25%，能大幅降低延遲並加快回應速度，滿足KV Cache與AI推論工作負載對高度碎片化資料存取的需求。

慧榮科技終端與車用儲存事業處資深副總段喜亭指出，KV Cache已成為影響AI推論效能的關鍵技術，也帶動市場對持續高隨機讀寫吞吐量與低延遲資料存取能力的需求。隨著AI PC持續演進，裝置端AI代理與大型語言

模型的工作負載日益複雜，SM2524XT 正是專為新一代AI儲存架構所需的高隨機I/O效能、低延遲穩定性與優異電源效率而設計。

據悉，SM2524XT整合慧榮科技SCA（Separated Command Address）技術、先進FTL 排程機制，以及NANDXtend LDPC ECC技術，可進一步提升平行資料處理效率、降低延遲波動，並在持續性的AI工作負載環境下維持穩定效能表現。

台積電 晶片 慧榮科技 AI

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