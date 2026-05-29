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格棋化合物半導體 與普渡大學簽署 SiC 技術合作協議

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
格棋董事長熊觀明（右）與美國普渡大學代表Dr. Daniel DeLaurentis（左）簽署合作備忘錄。照片／公司提供
格棋董事長熊觀明（右）與美國普渡大學代表Dr. Daniel DeLaurentis（左）簽署合作備忘錄。照片／公司提供

格棋化合物半導體股份有限公司（GCCS）29日宣布，由董事長熊觀明帶領團隊前往位於美國印地安那州的普渡大學，與 Dr. Daniel DeLaurentis（Executive Vice President for Research）簽署碳化矽（SiC）技術合作協議。

面對全球第三類半導體供應鏈加速重組，格棋將以SiC長晶技術為核心，持續優化晶圓品質與量產能力，並整合研發、商業化與國際合作，推動台灣在關鍵材料供應鏈中建立更具自主性的角色。

熊觀明表示，台灣半導體下一個關鍵能力，不只在製程與製造，更在於材料端能否建立自主技術，並把技術能力轉化為全球供應鏈能共同信任的規格與標準。

格棋今日與美國普渡大學（Purdue University）簽署合作備忘錄，雙方將共同推進SiC材料、晶體成長與高功率應用技術發展，聚焦AI基礎建設、高效能運算（HPC）、電動車、先進電力電子、衛星通訊，以及5G、6G 等高速通訊應用，回應市場對高效散熱、電源管理與材料可靠性的關鍵需求。合作方向將涵蓋SiC長晶技術、先進材料分析、缺陷控制、晶圓品質提升，以及大尺寸晶圓平台的長期技術發展。

熊觀明指出，隨著AI、高效能運算與高速通訊需求快速成長，全球半導體產業正面臨能源效率、熱管理與高功率密度等關鍵挑戰，SiC材料的重要性也持續提升。此次與普渡大學合作，將結合普渡在半導體、材料工程與先進系統應用上的研究能量，以及格棋在SiC長晶、晶圓製造與品質管理上的產業經驗，進一步強化格棋在大尺寸SiC晶圓、品質穩定性與量產能力上的國際競爭力，推動台灣第三類半導體材料供應鏈與國際高階應用市場接軌。

格棋總經理賴柏帆將統籌格棋在產品商業化、國際客戶開發與供應鏈合作等核心業務。自格棋成立以來，賴柏帆即深度參與公司營運與技術發展，並帶領研發團隊持續擴充技術能量，逐步獲得國際客戶肯定。

格棋技術長葉國偉深耕SiC長晶技術多年，將持續帶領團隊強化關鍵製程能力，推動良率提升、晶圓品質管控與製程優化。長晶技術是格棋的起點，也是最重要的護城河；格棋不只要做出晶圓，更要做出讓客戶信任的晶圓。從6吋到8吋的技術跨越，從良率提升到成本結構優化，再到高頻元件與大尺寸SiC散熱應用開發，都是格棋未來持續深化的方向。

5G 半導體 美國

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