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28奈米也能跑兆級大模型 Skymizer發表AI推論晶片攻企業端私有AI商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Skymizer發表首顆28奈米製程AI推論晶片， 搶攻企業端私有AI商機。經營團隊在發表會後合影。記者簡永祥／攝影
Skymizer發表首顆28奈米製程AI推論晶片， 搶攻企業端私有AI商機。經營團隊在發表會後合影。記者簡永祥／攝影

瞄準企業導入生成式AI所面臨的成本與資安痛點，國內AI新創公司Skymizer於Computex前夕發表首款AI推論晶片，採用台積電28奈米成熟製程打造，主打不需高頻寬記憶體（HBM）、高階先進封裝或液冷散熱系統，即可在單卡上執行超大型語言模型（LLM），鎖定企業私有化AI部署市場。

Skymizer董事長賴俊豪今日在公司歷經十年磨劍展現成果表示，Skymizer去年首度對外發表自研AI IP「Hyper Thought」IP及指令集架構「Lisa」，今年則進一步將相關技術實際落地至晶片產品，完成首顆AI推論晶片開發。目前工程樣品已完成投片並進入驗證階段，預計於Computex展會期間展示實機運作成果。

賴俊豪曾擔任擔任創意總經理，在今日新產品發表會上，他表示，在AI晶片產業普遍追逐3奈米、5奈米甚至2奈米先進製程，以及搭配HBM與CoWoS等先進封裝技術之際，Skymizer卻選擇以28奈米成熟製程打造產品，他相信將引發市場關注。

賴俊豪表示，由於團隊本身具備深厚軟體背景，因此產品設計理念與傳統AI加速器不同，並非單純依賴龐大的硬體算力，而是透過軟硬體協同設計（Hardware-Software Co-design），將大量效能最佳化工作交由軟體完成，因此得以利用成熟製程實現AI推論需求。

Skymizer推出首顆命名為HTX301的AI加速晶片，採用8核心架構，搭配8顆標準型DDR記憶體，不需昂貴HBM與複雜封裝技術，僅使用標準BGA封裝與DDR記憶體即可運作，大幅降低系統建置成本與功耗，同時簡化散熱與維護需求。

在產品規畫上，公司預計推出標準PCIe加速卡版本。初期產品可配置4顆晶片與對應記憶體模組，提供256GB容量，可支援約5000億（500B）參數模型運作；未來更規劃推出一卡搭載8顆晶片的版本，在相同架構下支援接近1兆（1 Trillion）參數等級的大模型。

賴俊豪表示，這將打破目前大型語言模型高度依賴雲端運算資源的限制，讓企業能在自有機房甚至桌面設備中執行超大型模型，建立真正自主可控的AI環境。

隨著生成式AI逐漸成為企業研發、文件處理、程式開發及IC設計的重要工具，企業對於私有AI部署需求快速升溫。尤其半導體與電子產業在進行RTL設計、IC開發及機密文件分析時，往往不願將敏感資料上傳至公有雲平台，資安與資料主權問題成為AI導入的重要考量。

此外，目前主流雲端AI服務多採訂閱制與詞元（Token）計價模式，企業若大量使用生成式AI工具，成本亦相當可觀。公司指出，若能透過本地部署方式執行大模型，不僅可避免資料外流風險，也能擺脫Token使用限制，降低長期營運成本。

賴俊豪強調，Skymizer推出首顆28奈米產品僅是第一步，未來將攜手合作夥伴推進12奈米及6奈米產品開發，預計下一代產品有機會於明年Computex亮相，持續提升效能與能耗表現，進一步搶攻企業私有AI與邊緣AI市場商機。

Skymizer推出採用首顆HTX301晶片設計的標準PCIe加速卡。初期產品可配置4顆晶片與對應記憶體模組，提供256GB容量，可支援約5000億（500B）參數模型運作。記者簡永祥／攝影
Skymizer推出採用首顆HTX301晶片設計的標準PCIe加速卡。初期產品可配置4顆晶片與對應記憶體模組，提供256GB容量，可支援約5000億（500B）參數模型運作。記者簡永祥／攝影

台積電 Computex 晶片

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