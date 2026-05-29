立委籲《電競基本法》成產業強心針 盼納入國家政策支持

立委葛如鈞29日出席電競記者會，支持推動《電競基本法》，並感謝立法院教育及文化委員會召委羅廷瑋委員發起倡議。葛如鈞表示，電競不只是「打電動」，而是電子運動，是新世代展現專業、思考、反應能力、團隊合作、科技實力與國際交流的重要語言，更應成為國家政策支持的重點方向。

葛如鈞指出，若世界上有任何一個國家最有資格推動電競基本法，「絕對是非中華民國莫屬」。他表示，電競所使用的設備、顯卡、ICT 技術與硬體供應鏈，都與台灣高度相關；台灣擁有半導體、電腦硬體、軟體、網路社群與科技產業基礎，這些都是發展電競最重要的底氣。

葛如鈞強調，一場電競比賽背後不只是手速與反應，更包含策略、溝通、臨場判斷、心理素質、數據分析、直播轉播、軟硬體技術、媒體製作與國際行銷。這些能力，正是台灣發展軟體產業、創新創業與國際競爭力所需要的核心條件。

針對國際趨勢，葛如鈞表示，電競已逐漸走進國際賽事體系，國際奧會也已推動 Olympic Esports Games，代表世界正在認真看待電競。2026 年的今天，台灣已不需要再討論「電競是不是應該推動的運動」，而是應該思考國家如何大力支持、如何做得更好。

葛如鈞也指出，電競不只是年輕人的事。近年「銀髮電競」逐漸受到關注，許多長輩透過電競動腦、動手、交朋友，甚至與年輕人一起組隊。在高齡化社會中，電競也可以成為終身學習、世代交流與健康促進的一種方式。

對於學生參與電競，葛如鈞表示，國家應給予正面支持，不應再以「沉迷遊戲」、「只會打電動」等錯誤標籤看待學生興趣。

他認為，政府應主動撕掉這些標籤，支持學校與地方建立更安全、更專業、更有紀律的學生電競練習場館與社團空間，讓有興趣的學生能在正式、安全且具教育意義的場域中，學習專注、溝通、策略與團隊合作。

葛如鈞表示，推動《電競基本法》的目的，是希望將電競、電子運動正式納入國家運動與產業發展體系，結合教育、科技、文化內容、產業與國際交流，形成完整的政策架構。

葛如鈞強調，電競已不再是「要不要」的問題，而是「做得夠不夠好」的問題。電競是青年政策、科技政策、教育政策，更是產業政策的一環。他呼籲朝野共同支持《電競基本法》，為台灣優秀的電競人才打造更好的環境與空間，讓台灣在世界電競版圖上跳得更高、走得更遠。