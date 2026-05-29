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不只打十個！ 華碩施崇棠看好Agentic AI潛力巨大「一人抵百人」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩29日舉行股東會，圖為董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影
華碩29日舉行股東會，圖為董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影

品牌大廠華碩（2357）29日舉行股東會，針對代理式AI（Agentic AI）布局，華碩董事長施崇棠看好商機巨大，他表示，「Agentic AI出來以後，一個人可以抵100個人！」而這股趨勢是擋不住的，Agentic AI將能讓AI PC真正發揮龐大生產力。

華碩2025年集團營收7,389億元，稅後純益446億元，每股純益達59.99元；股東會通過配發現金股利42元。

針對華碩在Agentic AI布局，施崇棠表示，過去大家有很長的一段時間談到AI PC，但沒注意到Agentic這個AI的觀念，但這才是真正的讓AI PC，變成Agentic AI PC。

施崇棠指出，代理AI讓產業發生非常大的變化，而要駕馭這麼多的AI代理，就必須要一個邊緣端裝置，就是AI PC，將這些技術結合後，才能真正發揮很大的生產力。相比於雲端，邊緣端裝置具有速度及隱私的優勢，未來發展將有巨大的機會。

施崇棠分析，最近發現很多擅長設計思維的人，他原來不是真的很會寫程式，但做出來的軟體是原本公司做不出來的東西，這就是因為你必須用新的思維，才能變出真正新的能力出來。

他強調，「大家都知道現在Agentic AI出來以後，一個人可以抵100個人！」而這個趨勢是擋不住的。

針對實體AI（Physical AI）發展，施崇棠指出，華碩過去從Zenbo開始，一直有在進步，當時我們是把想把應用放在家庭場景，只是當時的機器人大腦不夠聰明。

施崇棠認為，Physical AI是一個很大的市場。他認同特斯拉執行長馬斯克對於機器人未來發展的觀念，如在工廠裡面，要考慮到最高的效率、最精密的配合的話，這一種機器人不必太過像人形；他稱讚馬斯克眼界厲害，尤其推崇其「第一性原理」思考方式。

施崇棠強調，Physical AI是華碩集團很重要的未來戰略規劃，所以我們當然也是卯足勁，在原來的基礎上，下了很大功夫，華碩會在適當的時候，讓外界看到在Physical AI布局，包含好幾個不同層面產品。

此外，華碩先前法說會釋出樂觀看法，在AI伺服器需求強勁下，上修今年伺服器業務展望，預估將有100%年增長，而在伺服器業務持續強勁下，法人圈關心華碩是否有機會進一步上修展望？

對此，施崇棠簡單回應，對伺服器業務「非常、非常有信心」。

施崇棠 華碩 AI

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