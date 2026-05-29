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漲價效應發威 法人調升聯茂獲利預估及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

受惠市場需求強勁，陸系銅箔基板大廠日前宣布再度調漲旗下產品價格，法人看好，聯茂（6213）受惠通用伺服器出貨暢旺，及銅箔基板持續漲價，2026年獲利能力將隨產品規格優化而持續上揚，調高目標價逾九成。

投顧法人分析，聯茂預計銅箔基板4、5月累計漲幅已達20%至30%以上，主要自4月起全面調整售價以反映布與銅上升的成本，泰國廠稼動率亦將逐季成長，上修第2季營收預估值至季增約20%，毛利率及獲利同步擴張可期。

除整體高階產品占比增加，法人表示，聯茂對應PCIe Gen 6伺服器平台的M7無鹵超低電性耗損材料 IT-988GL已通過各大伺服器ODM終端及PCB板廠認證，預期M7出貨量占比至年底有望超過10%。

其他產品線方面，聯茂將切入低軌衛星供應鏈，目前以地面設備產品為主，預計2027年上半年貢獻營收；近期亦將驗證ASIC產品，有望於2027年下半年挹注業績，法人預期第2季至第3季將受惠高階占比提升及 AI、低軌道衛星等產品，上修2026年獲利預估值。

營收 伺服器 聯茂

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