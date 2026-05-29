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合聖Computex秀光通訊實力 Meta Lens規格FAU將亮相

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

高速光學互連解決方案商合聖科技（AuthenX Inc.）將於2026 台北國際電腦展（COMPUTEX Taipei 2026）期間，盛大展示一系列尖端光學互連解決方案。本次展出全面涵蓋矽光子及超穎光學產品架構等領域的技術創新，聚焦次世代 AI GPU 的共同封裝光學（CPO）需求，期盼為高速資料中心帶來突破性的架構變革。

其中，Detachable 2D FAU應用超穎透鏡的旗艦產品，實現全新可插拔架構，面對次世代AI與高效能計算（HPC）運算架構對3.2T、6.4T至12.8T CPO高頻寬的嚴苛需求，合聖科技推出的旗艦產品「Detachable 2D FAU」，為高密度光學I/O平台帶來革命性突破。

該產品的核心關鍵，在於合聖科技自主研發的「超穎透鏡（Meta Lens）」進行光學對準。透過先進的奈米結構（Nanostructures）設計，能在亞微米尺度下精準操縱光束特性並控制光場傳輸，進而實現業界領先的超低插入損耗（Ultra-low insertion loss）。這項突破能在極大化傳輸頻寬的同時，將光訊號衰減降至最低，成為該產品最具競爭力的核心優勢。

此外，超穎透鏡獨特的光學調控能力，更賦予FAU產品極高的對準容忍度（High Alignment Tolerance）。正因為在維持超低插入損耗的同時突破了對準極限，該解決方案成功實現了高度靈活且耐用的可插拔結構，大幅簡化CPO模組組裝與系統運維流程，一舉攻克傳統CPO封裝空間限制與高維護成本的行業痛點。

為滿足AI產業對大規模商業部署的嚴苛要求，合聖科技表示，公司領先業界採用與12吋晶圓CMOS相容的標準半導體製程來製造超穎透鏡（Meta Lens），並同步自主開發出對應FAU的完整自動化封裝與光學性能量測技術。

合聖科技總經理伍茂仁表示，隨著AI與HPC算力需求迎來爆發式增長，傳統的電互連已面臨物理極限，矽光子與CPO架構是產業發展的必然趨勢。合聖科技憑藉獨家的超穎光學技術，不僅克服了光學對準與損耗的技術瓶頸，更透過12吋半導體標準製程實現商用量產。我們非常有信心能協助全球客戶打造高速、低功耗且具備高成本效益的次世代AI資料中心。

COMPUTEX

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