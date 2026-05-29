聯發科蔡力行澄清轉單三星 強調與台積電關係緊密

南韓三星電子董事長李在鎔上周親自率隊拜訪聯發科副董事長暨執行長蔡力行，外傳主要是商討晶圓代工與記憶體合作，三星積極拉攏聯發科成為先進製程代工客戶。蔡力行今日主持聯發科股東會後受訪表示，聯發科與台積電合作關係緊密，台積電是長期持續緊密的代工夥伴，包括12奈米到7奈米、6奈米、5奈米、2奈米到1.4奈米，從先進封裝製程、先進光學封裝製程、甚至共同封裝光學（CPO），他強調，雙方緊密合作會一直維持下去，等於澄清聯發科轉單的說法。

蔡力行指出，至於其他方面的產能，由於聯發科現在也是相當大的一個半導體公司，當然都會長期關注，適時觀察其他合作對象，了解別的公司的能力和產能，以符合聯發科最適合的需要，但現在來講，台積電是聯發科最重要最長期的合作夥伴，這一點相當清楚。

此外，對於近來外界熱烈討論員工權益，蔡力行和董事長蔡明介今日強調，聯發科內部有很好的工作環境，也會給同仁很好的發展機會與報酬機會。對IC設計公司而言，員工是最重要的資產，公司希望讓員工在聯發科好好發展，並擁有愉快的工作環境。

股東會中，有股東提及近期ESG議題在半導體業引發討論，並關切聯發科如何穩定員工上班情緒、維持良好工作環境。蔡力行回應，不便評論其他公司狀況，但就聯發科而言，公司相當重視ESG，相關作法也已在營業報告中向股東說明。

蔡力行表示，聯發科在全體同仁，尤其是人力資源組織帶領下，ESG相關工作做得很好。公司對同仁的認可與承諾很明確，從董事長到整個經營團隊都沒有疑問。聯發科同仁對於公司履行社會責任都非常認同，公司也讓同仁有機會參與社會回饋工作。

蔡明介也補充，聯發科昨天剛舉辦29周年慶，其中一項特別活動就是頒獎表揚志工日的員工，鼓勵員工在工作之外，也能投入志工服務與社會關懷。這次志工獎第一名是一位波蘭員工，台灣總部也有許多員工在工作之餘，投入社會關懷與環境保護，且花費相當多時間。他表示，這反映出聯發科員工除了工作之外，也關心社會與環境，公司也重視並支持這樣的文化。

蔡明介進一步說，聯發科基金會近年投入許多活動，包含與偏鄉合作，讓更多人有不同體驗。近期基金會與台灣灣聲樂團合作，舉辦從北到南的活動，範圍涵蓋馬祖與屏東，其中屏東就是他自己的故鄉。